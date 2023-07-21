Пропонував собачу їжу і робив фото: жінка поділилася невдалим досвідом партнерських пологів

Дженна розповіла про жахливу поведінку чоловіка під час народження їхнього первістка. Він пропонував їй собачу їжу і надсилав оголені знімки дружини всій родині.

Дженна зі США нещодавно народила первістка. Жінка мріяла, щоб чоловік розділив із нею цей незабутній досвід, а тому запропонувала йому партнерські пологи. Вона не очікувала, що в процесі він ставитиме недоречні запитання та фотографуватиме її без дозволу. Історію Дженни опублікували у виданні Daily mail.

Як пишуть ЗМІ, жінка відчула перейми близько другої години дня, про що повідомила чоловіка. Той не знав, як підтримати її, і через кілька годин став питати, що дружина приготує йому на вечерю. Дженна здивувалася і повідомила, що не зможе подбати про нього, оскільки стежить за процесом переймів і чекає, коли настане час вирушити в пологовий будинок. Чоловіка не переконала відповідь. Поки Дженна рахувала час до початку пологів і скаржилася на нудоту та біль, він продовжував говорити про їжу. У якийсь момент він навіть приніс дружині собачу миску з кормом, натякаючи на те, що це єдине, чим вона може підкріпитися, якщо зголодніє.

Близько першої години ночі Дженна разом із чоловіком вирушила до лікарні. Чоловік продовжив поводитися дивно, обравши для поїздки новий маршрут, що збільшило час у дорозі.

"Мій чоловік вирішив вирушити у відділення невідкладної допомоги мальовничим маршрутом. Це новий маршрут, новий шлях, ми ніколи не їздили цим шляхом до лікарні", — згадувала Дженна.

Породілля не могла згадати багато чого з того, що сталося після епідуральної анестезії, але один момент шокував її. Через 25 хвилин після початку пологів чоловік почав фотографувати на телефон її інтимні частини тіла і відправляти знімки в сімейний груповий чат, не питаючи дозволу.

Крім того, а коли Дженна народила, чоловік знову згадав про те, що голодний і зажадав поділитися з ним половиною протеїнового батончика, який жінка запакувала в "дитячу сумку".

"Було 8 ранку, і медсестри сказали мені, що я маю що-небудь з'їсти перед випискою з лікарні, але мій чоловік попросив розділити протеїновий батончик, який у мене був із собою", — розповіла Дженна.

Жінка поділилася невдалим досвідом партнерських пологів, записавши відео в TikTok. Однак через кілька годин видалила його, оскільки зустріла потік критики.

Фокус раніше писав, про те, що чоловік кинув дружину в пологовому залі, після того, як дізнався стать дитини.