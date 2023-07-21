Покинутий особняк вартістю $32 млн загорівся на одній із найбагатших вулиць світу (фото)

70 пожежників і десять одиниць техніки прибули на місце події, коли вогонь охопив дорогий особняк без господаря, відомий під назвою "The Towers".

У Великій Британії загорівся занедбаний особняк на одній із найбагатших вулиць світу. Серед попередніх власників будинків у цьому районі — найбагатший султан Брунею та попзірка Джастін Бібер. Про це пише Daily Express.

Будівлю вартістю 32 млн доларів на Бішопс-авеню в північній частині Лондона, яка відома також як вулиця мільярдерів, охопила сильна пожежа, хоча поки що незрозуміло, що стало її причиною.

Десять пожежних машин і 70 пожежників прибули на місце події, коли вогонь охопив практично безхазяйний особняк, відомий під назвою "The Towers". Пожежа почалася рано вранці.

Унаслідок пожежі було знищено весь дах будівлі. Пошкоджено також частину першого і другого поверхів. Також утворився сильний дим, який видно і відчувалося в інших районах Лондона. Жителям прилеглих будинків було рекомендовано тримати двері та вікна зачиненими.

Унаслідок пожежі було знищено весь дах будівлі Фото: London Fire Brigade/Twitter

О третій годині ранку пожежу було взято під контроль. Це підтвердила Лондонська пожежна бригада. На місце події прибули пожежні бригади з Фінчлі, Вест Гемпстеда, Хорнсі та інших прилеглих пожежних частин. Причину пожежі було названо невизначеною.

Бішопс Авеню на півночі Лондона серед найбагатших людей світу відома навіть більше, ніж Букінгемський палац. Вважається, що спочатку будинок "The Towers" належав музиканту й акторці Грейсі Філдс, а потім був знесений у 1970-х роках і згодом перебудований. Попри те, що на знаменитій вулиці розташовано понад 60 особняків, багато хто з них вважаються безхазяйними.

За даними газети Guardian, у 2014 році в 16-ти з цих будинків не проживали вже кілька десятиліть. За оцінками одного з місцевих жителів, тільки три з цих будинків зайняті на постійній основі.

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