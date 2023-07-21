Чоловік ледь не загинув від задухи, випадково проковтнувши ключ від свого автомобіля (фото)

Чоловікові знадобилася допомога лікарів після того, як він ледь не загинув, граючись із ключем від автомобіля. Потерпілому знадобилося хірургічне втручання, щоб він знову міг вільно дихати.

У Саудівській Аравії 49-річному жителю провінції Аль-Кунфуда довелося зробити лапароскопічну операцію, щоб розблокувати дихальні шляхи, після того, як він випадково проковтнув ключ від автомобіля, граючись із ним. Про це пише Oddity Central.

Медична бригада однієї з лікарень прибережної провінції Аль-Кунфуда отримала високу оцінку за порятунок життя чоловіка, у якого в дихальних шляхах застряг ключ від власного автомобіля.

Видання Gulf News зазначає, що 49-річний чоловік потрапив до приймального відділення лікарні, де персонал помітив у нього утруднене дихання. Рентгенівське обстеження показало, що в дихальних шляхах знаходиться автомобільний ключ, і пацієнт розповів лікарям, що випадково проковтнув його, коли грався з ним.

Потерпілому знадобилося хірургічне втручання, щоб він знову міг вільно дихати Фото: Sabq

Було ухвалено рішення про проведення ендоскопії для видалення ключа та усунення закупорки дихальних шляхів, однак той факт, що пацієнт був із хворим серцем, значно ускладнював процедуру.

На щастя, лапароскопічна операція пройшла успішно, і ключ від автомобіля вдалося витягти. Пацієнта госпіталізували на кілька днів, щоб переконатися у відсутності ускладнень, але до теперішнього часу він уже покинув лікарню.

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