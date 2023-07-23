"Британська Атлантида": стародавнє селище може бути втрачене назавжди (фото)

Село має багатовікову історію, яка лежить прямо біля берегів його піщаних пляжів. Містечко, в якому проживає близько 86 осіб, як і раніше, приваблює туристів.

Село Данвіч, розташоване в Саффолку, що у Великій Британії, розташоване на мальовничій ділянці узбережжя, але, попри те, що історично воно було великим населеним пунктом, його поступово поглинає море. Про це пише The Mirror.

Красиве приморське селище, прозване "британською Атлантидою", може нагадати про себе деяким любителям жахів, у яких воно асоціюється з оповіданням Г. П. Лавкрафта "Данвіцький жах".

Однак у реальному житті цей населений пункт у Східній Англії — повна протилежність фільмам жахів: він розташований на чудовій ділянці узбережжя Саффолка, і в ньому мешкають лише 86 осіб. Проте, селище має багатовікову історію, яка лежить просто біля берегів його піщаних пляжів.

Частина прибережного містечка розташована над місцем, яке називають "британською Атлантидою", оскільки середньовічні та старі частини села були поглинені хвилями. Море поступово руйнує берегову лінію, розмиваючи скелі та наближаючи жителів і їхні будинки до моря.

Данвіч колись був великим середньовічним поселенням Фото: колаж Фокус

За словами одного з місцевих жителів, Данвіч колись був великим середньовічним поселенням, але ерозія неухильно змушує село зменшуватися в розмірах і засмоктує в море "багатовікову історію". Джефф Абелл, голова фонду Dunwich Greyfriars Trust і заступник голови парафіяльних зборів, заявив, що село побудоване "на гігантському піщаному замку". За його словами, вже кілька століть поспіль берегова лінія втрачає близько метра за рік.

"Коли ви купуєте будинок у Данвічі, якими б не були ваші документи, ви знаєте, що придбали право оренди. Ви не обов'язково знаєте, на який термін укладено договір, але у вас точно є право оренди. Ми дуже, дуже стародавнє місто. Тут було римське село, а за часів середньовіччя Данвіч був одним із 10 найбільших поселень у Великій Британії", — додав чоловік.

За його словами, частину цієї історії вже забрали прибережні води, які наступають, і багато районів міста "тепер перебувають під водою". Середньовічну ділянку Данвіча було названо "британською Атлантидою", повідомляє газета Express, і вже давно її досліджують морські археологи.

Середньовічну ділянку Данвіча було названо "британською Атлантидою" Фото: Past and Present Journal

Попри свої розміри, це маленьке село, як і раніше, приваблює туристів.

"Ми бачимо багато туристів, але не як на великому курорті, тому що тут немає нічого, що могло б привабити багато людей. Тут хороший пляж. Тут добре купатися. Але тут немає рядів магазинів із рибою та чипсами. Такого роду речей тут просто не існує", — пояснив Джефф Абелл.

На березі моря розташоване кафе Flora Tea Rooms, а далі вглиб острова можна випити пінту пива в пабі The Ship. Зокрема, у районі розташовані руїни та музей, що розповідає про багату багатовікову історію села.

Раніше Фокус повідомляв, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговим центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.