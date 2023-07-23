Чоловік притягнув тіло покійного дядька на пошту, щоб отримати його пенсію (фото)
Деклан Хоуні разом із Гаретом Коколі планував привласнити собі гроші, які їм були не належні. Чоловік показав соціальну карту покійного, намагаючись отримати пенсію, і притиснув бездиханне тіло до дверей.
40-річний Деклан Хоуні з Карлоу, Ірландія, визнав себе винним в обмані після того, як 21 січня минулого року приніс із собою тіло покійного 66-річного дядька до поштового відділення Хосейс. Про це пише Daily Mail.
Чоловіка, який притягнув свого "неживого" родича, щоб отримати його пенсію в розмірі 246 євро, було засуджено до тюремного ув'язнення. Видання зазначає, що ім'я покійного дядька значиться в документах, як "Peadar Doyle".
38-річний Гарет Коклі, з John Sweeney Park у Карлоу, також визнав себе винним у тому ж злочині. Як повідомляє Dublin Live, камера відеоспостереження зафіксувала, як пара тягне тіло Дойла вулицею і заходить у поштове відділення, а потім прямує до стійки реєстрації.
За словами поліцейських, Хоуні показав соціальну карту покійного, намагаючись отримати пенсію, і притиснув свого дядька до дверей.
На слуханнях з ухвалення вироку суддя Юджин О'Келлі заявив, що пара чоловіків "бездушно знехтували гідністю і благополуччям вмираючої людини" і "буквально кинули її на підлозі поштового відділення", повідомляє Daily Star.
Хоуні та Коаклі були засуджені до тюремного ув'язнення строком на два з половиною роки з відстрочкою виконання вироку на шість місяців.
Сестра покійного Дойла Ноелін Даулінг, яка також є тіткою Гоуні, у своїй заяві розповіла, що сім'я постраждала від того, що він не сповістив про смерть родича раніше, і що смерть її брата "звели до моторошного видовища, а його гідність забрали в нього".
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