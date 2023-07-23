Смертельна пастка: дослідник показав печеру з кристалами-вбивцями (фото)

Вражаюча і водночас небезпечна печера Naica залишалася однією з таємниць Землі протягом тисячоліть. 2000 року двоє шахтарів, які нічого не підозрювали, натрапили на це диво природи, що отримало назву "Гігантська кришталева печера".

53-річний канадський дослідник Джордж Куруніс був одним із небагатьох, хто наважився увійти в красиву, але смертельно небезпечну кришталеву печеру Naica в Мексиці. Про це пише The Sun.

Печера, прихована на глибині майже 305 метрів під землею, заповнена величезними кристалами, здатними вбити відвідувачів за лічені хвилини. До стін пекуче гарячої печери прикріплені сотні кристалів, які безперервно ростуть уже щонайменше півмільйона років.

Сліпучі осколки, схожі на скло, знаходяться глибоко під горою Сьєрра-де-Наїка в самому серці штату Чіуауа, їхня довжина сягає 11 метрів, а вага — 55 тонн.

2000 року два шахтарі, які нічого не підозрювали, натрапили на цю печеру Фото: The Sun

Дослідник розповів, що це найдивовижніше місце, яке він коли-небудь відвідував, а чоловік встиг побувати "в диких місцях" по всьому світу.

"Це чудово, це дійсно так. Я був одним із небагатьох, кому пощастило побувати в цій печері багато років тому, коли вона ще була доступна. Зараз цю можливість втрачено, але це все одно, що потрапити на іншу планету. Температура повітря просто нестерпна — так спекотно і так волого, що повітря б'є по обличчю, як молотком", — сказав він.

Попри те, що печера має всі необхідні характеристики для того, щоб стати ідеальним туристичним об'єктом, вона має всі ознаки смертельної пастки. Повітря всередині кислотне, температура може досягати 58°C, а вологість — близько 100%. Але навіть у теплозахисних костюмах і дихальних апаратах відвідувачі можуть витримати в печері всього 15-60 хвилин, після чого можуть втратити свідомість.

Сліпучі осколки, схожі на скло, знаходяться глибоко під горою Сьєрра-де-Наїка Фото: The Sun

"Озираєшся навколо, і здається, що це фортеця самотності Супермена. Усі ці гігантські кристали створюють відчуття, що перебуваєш на чужій планеті. Це було так гарно, але кожна клітинка твого тіла кричить тобі, щоб ти йшов геть, бо в такому екстремальному середовищі з високою температурою і вологістю ти дуже швидко перегріваєшся. Але саме це робить її ще прекраснішою, бо ти знаєш, що твій час там дуже обмежений. Це робить її справді особливою", — додав Джордж.

Вражаюча і водночас небезпечна печера Naica залишалася однією з таємниць Землі протягом тисячоліть. Двоє шахтарів, які нічого не підозрювали, натрапили на це диво природи, що дістало назву "Гігантська кришталева печера", 2000 року під час прокладання нового тунелю для гірничодобувної компанії. Над ними височіли нескінченні молочно-білі кристали, що світяться, — одні з найбільших із коли-небудь виявлених. Вчені, які ризикнули своїм життям і проникли в печеру, вважають, що для їхнього зростання могло знадобитися від 500 000 до 900 000 років.

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