Катастрофа в раю: затонулий круїзний лайнер став туристичним об'єктом (фото, відео)

У 2020 році під час плавання судно натрапило на риф. Було подано сигнал лиха, і всіх пасажирів благополучно доправили на берег. Капітан судна привів корабель у бухту Родерік і посадив його на мілину, щоб запобігти затопленню, оскільки судно сильно кренилося на бік.

Величезний затонулий корабель MS World Discoverer лежить усього за кілька метрів від туристичного пляжу на архіпелазі Соломонові острови в Тихому океані. Про історію величезного круїзного лайнера пише Daily Mail.

Величезне покинуте судно завдовжки 87 метрів має просто вражаючий вигляд на тлі суворої природи лісистого берега. Корабель простояв тут понад 20 років. За цей час природа внесла свої корективи, на його палубах проросла зелень, а саме судно стало визначною пам'яткою для місцевих жителів і туристів.

Для відвідування іржавого затонулого корабля організовуються екскурсії, а неподалік можна орендувати три надводних бунгало, з яких відкривається вид на лайнер. У соціальних мережах можна знайти відеоролики та фотографії, на яких туристи позують на золотистому пляжі, що веде до затонулого судна.

Судно MS World Discoverer у порту на острові Уа-Пу, розташованому на Маркізьких островах у Французькій Полінезії Фото: Wikimedia Commons

Історія круїзного лайнера почалася 1974 року, коли його побудували на німецькій верфі та продали першому з кількох власників. Ним стала данська компанія BEWA Cruises.

На судні, розрахованому на 140 пасажирів, були оглядовий майданчик, бібліотека, сонячна палуба з басейном і невеликий фітнес-центр. Судно було побудовано для рейсів у полярні райони Антарктики. На борту судна були шлюпки, які давали змогу пасажирам висаджуватися і досліджувати крижини, а також здійснювати круїзи в тепліші краї.

Однак 30 квітня 2000 року під час плавання в проході Сандфлай Соломонових островів судно натрапило на риф. Було подано сигнал лиха, і всіх пасажирів благополучно доправили на берег на рятувальних шлюпках. Капітан судна привів корабель у бухту Родерік біля узбережжя острова Нггела Суле і посадив його на мілину, щоб запобігти затопленню, оскільки судно сильно кренилося на бік.

Капітан судна привів корабель у бухту Родерік і посадив його на мілину Фото: Shutterstock

Девід Райт, британський пасажир, який перебував на борту судна, в інтерв'ю газеті The Herald розповів про момент посадки судна на мілину.

"Воно просто впечаталося в берег, ламаючи дерева в лісі, який тягнеться до самого берега. Це було дуже ефектно. Коли ми підійшли до берега, то побачили, що з носа корабля звисає дерево", — згадав британець.

Видання зазначає, що було зроблено спробу врятувати судно, але вона виявилася марною. Сьогодні мандрівники можуть за півтори години дістатися на катері зі столиці архіпелагу Хоніари до бухти, де можна поплавати з маскою і трубкою навколо затонулого лайнера і влаштувати пікнік на острові.

Як повідомляє місцевий журнал Fly Solomon, дослідження самого затонулого судна заборонене, хоча місцеві жителі зазначають, що з вершини судна на берег можна спуститися по зіплайну. Вартість ночівлі в одному з бунгало Roderick Bay Beach Bungalows з одним двоспальним і одним односпальним ліжками становить 385 доларів Соломонових Островів (46 доларів США).

Було зроблено спробу врятувати судно, але вона виявилася безуспішною Фото: Shutterstock

Це не єдине затонуле судно на архіпелазі Соломонових островів — за оцінками фахівців, біля його берегів розташовано близько 200 затонулих кораблів, що робить його притулком як для дайверів, так і для любителів історії.

Багато із затонулих кораблів стали результатом запеклих боїв між союзниками і японськими військами під час Другої світової війни. Серед затонулих кораблів слід відзначити японські судна Hirokawa Maru і Kinugawa Maru, які лежать у водах на захід від Хоніари.

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