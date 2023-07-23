"Обійняв за хвіст і вистрілив в око": в Австралії дайвер урятувався від акули

За словами Кейрона Бенсона, він разом із сім'єю на надувному човні відплив приблизно на 200 метрів від берега і пірнув із підводною рушницею.

В останній день відпустки житель Зеленого континенту Кейрон Бенсон вийшов у море, щоб зловити рибу на вечерю, але несподівано для себе зіткнувся з морським хижаком. Інцидент стався недалеко від Коралової затоки в Перті. Про це повідомляє The Mirror.

Згодом він розповів, як йому вдалося уникнути смерті, "обійнявши" акулу за хвіст і вистріливши в око.

За словами чоловіка, він разом із сім'єю на надувному човні був приблизно за 200 метрів від берега і вирішив поплавати з підводною рушницею.

"Я стрибнув, щоб подивитися, чи можна щось зловити, і взяв із собою сім'ю, оскільки це було безпечно, це було востаннє під час відпустки", — сказав він.

Уже збираючись повернутися до човна, він помітив у воді силует, що лякає, але намагався не панікувати, слідкувати за акулою і відвернути увагу від сім'ї.

Акула проявила агресію — опустила грудні плавники (ознака того, що вона чимось незадоволена). Морський хижак був під прицілом, і спис влучив просто в очну ямку, але за інерцією він продовжував рухатися і зачепив плавником дайвера. Той схопився за нього і ніби "обійняв".

"Вигиналася назад, хапалася за мене, ми кілька разів оберталися під водою", — згадував Бенсон.

Човен, на якому перебували його родичі, підійшов близько і йому вдалося на нього застрибнути.

У підсумку чоловік відбувся кількома синцями та вирішив зав'язати з підводним полюванням.

Нагадаємо, що з'явилися погані новини для контрабандистів: акули полюють за скинутим у воду кокаїном.

Також повідомлялося, що через акул-наркоспоживачів, які, можливо, шаленіють біля берегів штату Флорида, вчені провели експеримент, під час якого давали морським хижакам пігулки.