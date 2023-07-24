"Може бути смертельною": пілот назвав найбільшу помилку, яку роблять пасажири літака з багажем

Стягнення плати за реєстрацію багажу призвело до того, що багато пасажирів літака намагаються взяти всі свої речі в салон. Люди, які кладуть занадто багато речей у ручну поклажу, можуть спричинити великі проблеми під час польоту.

Колишній пілот літака розповів, що усі пасажири припускаються тієї самої помилки з багажем, яка може бути смертельною в екстреній ситуації. Про це пише видання The Sun.

Так, колишній пілот однієї з авіакомпаній Ден Бабб, який зараз є професором університету Невади в Лас-Вегасі, зауважує, що ніколи не варто переповнювати свою ручну поклажу.

"Я бачив, як багато пасажирів приносили дуже великі та важкі ручні сумки на борт літака та безуспішно намагалися запхати їх у багажні баки. Це не тільки забирає багато часу й не дозволяє іншим пасажирам дістатися до своїх місць, але й надзвичайно небезпечно, якщо ці сумки впадуть на когось", — пояснює він.

Оскільки бюджетні авіакомпанії часто стягують плату за реєстрацію багажу, це призвело до того, що багато пасажирів намагаються взяти всі свої речі в салон літака. І коли це роблять усі, це може означати брак місця в шафках над головою.

Зі слів стюардеси Крісіте Кербел, їй часто доводиться пояснювати пасажирам, що бронювання квитка на літак не гарантує місця в шафках .

"Вам не належить місце безпосередньо над вашим сидінням, і неприйнятно діставати чужу сумку, щоб помістити свою. Деякі нові літаки змінили форму верхніх контейнерів, а це означає, що валізи повинні розміщуватися "як тако, а не як млинці", — говорить вона.

Нагадаємо, що герцог і герцогиня Сассекські хотіли повернутися до США літаком Air Force One, разом із президентом США і першою леді. Втім, їм було відмовлено.

Раніше повідомлялося, що у Польщі розбився літак Cessna. Повітряне судно, з якого здійснювалися стрибки з парашутом, упав і врізався в ангар, де люди саме ховалися від дощу.