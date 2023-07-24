Міф чи реальність: історія найвідомішого "мандрівника в часі" з України (відео)

У 2006 році на одній із вулиць Києва з'явився старомодно одягнений молодий чоловік із плівковим фотоапаратом, який розпитував перехожих, де він перебуває і який зараз рік.

Популярний ютубер Джо Скотт вважає, що зміг розгадати таємницю "мандрівника в часі" Сергія Пономаренка з України. Чоловік, який народився в 1932 році, нібито опинився у 2006 році. Він не розумів де перебуває і що з ним сталося. Про це пише Daily Star.

Історія Сергія Пономаренка набула широкого розголосу після того, як він почав стверджувати, що живе в минулому. Цей чоловік з'явився в Києві приблизно 2006 року і заявив співробітникам поліції, що він із 1930-х років. Чоловік мав при собі старомодний фотоапарат і паспорт, у якому його рік народження був зазначений як 1932-й. Оскільки ситуація була доволі дивною, а незнайомець почувався не найкращим чином, було вирішено відправити його до приватної клініки та показати психологу.

Чоловік мав при собі паспорт, у якому його рік народження був зазначений як 1932-й Фото: thedecoderx/TikTok

На першому прийомі у лікаря, "людина з минулого" розповіла про свій останній спогад, пов'язаний з літаючою тарілкою. Він намагався зняти її на свій фотоапарат, але після цього раптово опинився в незнайомому місці.

Проявлення плівки з фотоапарата показало кілька знімків, зроблених у 1950-з роках. На одному з них чоловік зображений зі своєю подругою, яка пізніше отримає від нього "фото з майбутнього". Крім цього був кадр, на якому за словами Сергія видно те саме НЛО. Після другого прийому в лікаря Пономаренко нібито вийшов із кабінету, увійшов до своєї палати й зник.

У соціальних мережах донині точаться суперечки з приводу правдивості цієї історії. У що вірити, вирішуйте самі, проте один із користувачів YouTube вважає, що зміг розкрити таємницю "мандрівника в часі", адже всі докази божевільної теорії були пов'язані із зображенням, яке спочатку вважалося зробленим у 2050 році. На ньому Сергій зображений уже літньою людиною. Вважається, що чоловік нібито відправив його своїй подрузі. На думку ютубера Джо Скотта, воно могло бути "клоноване", оскільки на ньому може бути зображений Емпайр-стейт-білдінг та інші хмарочоси.

Він стверджує, що зображення в паспорті та за його межами були взяті з документального фільму, показаного по українському телебаченню під назвою "Прибульці". Однак у шоу є низка неточностей, тому ютубер вирішив зруйнувати міф про подорожі в часі у своєму відео, яке набрало понад 5 мільйонів переглядів.

"Схоже, що "найпереконливіший мандрівник у часі" вже не такий переконливий, як раніше", — сказав Джо Скотт.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.