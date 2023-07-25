Відчула, що "втрачає життя": мама двох дітей схудла на 46 кг за рік без препаратів (фото)

Жінка, яка важила 118 кг, зуміла втратити зайві кілограми та покращила своє самопочуття.

Марія Велч із Нової Зеландії вирішила схуднути після того, як вже не могла фізично гратися зі своїми дітьми. Жінка скинула 46 кг завдяки плану харчування, фізичним вправам та рекомендаціям особистого тренера. Про це інформує 7life.

У червні 2021 року новозеландка Марія Велч важила 118 кг. Вона не могла грати зі своїми маленькими дітьми та доглядати за ними. Цей стан провокував у неї тривогу та загально негативно впливав на самопочуття.

Ключем до її успіху було найняти тренера, який підтримував її мотивацію, коли вона не бачила результатів, на які очікувала. Тренер тримав її підзвітною за підтримання рівня фізичних навантажень і запевняв, що вона на правильному шляху. Це суттєво полегшило завдання.

"Було чудово мати таку доброзичливу людину, яка тримала тебе підзвітним за те, що ти робив", — сказала вона.

Марія Велч Фото: 7life

Її психічне здоров’я почало відновлюватися приблизно на середині шляху, коли вона знову змогла повернутися до бігу. Втрата ваги перетворила її на абсолютно нову людину і тепер надихає її родину не відставати від неї. Тепер жінка має вагу у межах свого цільового діапазону – 72 кг.

Її дітям тепер подобається грати з нею, оскільки вона більше не відчуває болю в суглобах, а її психічне здоров’я значно покращилося.

"Втрата ваги змінила моє життя на краще, і дивно, наскільки інакше я почуваюся фізично та психічно", — сказала вона.

Нагадаємо, 23 липня британка розповіла як скинула вагу, замінивши кілька продуктів. За словами дівчини, скинути вагу допомогли наполегливі тренування, а також вибірковий підхід до харчування.