Диво медицини: чоловік, який вважався карликом, став справжнім "велетнем" через пухлину

Людина, яку перші два десятиліття свого життя вважали карликом і яка мала зріст менш ніж півтора метра, раптово виросла до двох метрів і тридцяти трьох сантиметрів.

У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, але до 30 років його зріст перевищив 2 метри. Його випадок є єдиним відомим в історії, коли людину за медичними показниками було віднесено одночасно до карликів і гігантів. Про це пише Daily Star.

Чоловік, якого перші два десятиліття свого життя вважали карликом і який мав зріст менш ніж півтора метра, раптово виріс до двох метрів і тридцяти трьох сантиметрів. Його стрибок зросту був класифікований як диво медицини, спричинене поєднанням карликовості та пухлини в гіпофізі. На жаль, це неймовірно рідкісне захворювання спричинило й низку інших серйозних проблем зі здоров'ям, від яких чоловік помер у 1950 році.

Райнер народився 1899 року в австрійському місті Грац. Його батьки були середнього зросту, але вже в ранньому дитинстві стало зрозуміло, що його зріст сповільнений.

Коли він спробував вступити на службу в армію для участі в Першій світовій війні, лікарі кваліфікували його маленький зріст як карликовість і визнали його непридатним для участі в бойових діях. Попри те, що Райнер вважався карликом, його руки й ноги були занадто великі для його зросту.

Швидке зростання спричинило проблеми з хребтом, через них австрієць часто опинявся прикутим до ліжка Фото: Adam Rainer

Через рік чоловік виріс на два сантиметри та спробував знову вступити на військову службу, але йому знову було відмовлено. У 21 рік, коли ріст більшості людей закінчується, Райнер почав рости з неймовірною швидкістю. До 30 років він був 2 метри й 19 сантиметрів у висоту.

Доктор А. Мандль і доктор Ф. Віндхольц, які почали обстежувати чоловіка 1930 року, запідозрили в нього специфічну пухлину, що спричиняє рідкісний випадок крайнього ступеня акромегалії — захворювання, за якого відбувається аномальний ріст обличчя, рук і ніг через надмірне вироблення гормонів росту. Згодом обличчя Райнера стало більш квадратним, щелепа і брови все більше випирали через це захворювання.

Теорія медиків підтвердилася через рік, і вони видалили пухлину хірургічним шляхом. Швидке зростання спричинило проблеми з хребтом. Через них австрієць часто опинявся прикутим до ліжка. Він також не бачив правим оком і не чув лівим вухом. Райнер помер у віці 51 року. Його зріст становив 2 метри й 33 сантиметри.

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