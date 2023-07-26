"Принесли в жертву": старовинне британське селище затопили менше ніж 100 років тому (фото)

У 1935 році місто Манчестер потребувало води. Тодішня влада не бачила іншого виходу, окрім як "принести в жертву" розташоване поруч село і затопити його. На той час там проживало близько ста осіб.

Село Мардейл Грін у Камбрії (Велика Британія) зникло, коли долину було затоплено для створення водосховища, і тепер його можна побачити тільки завдяки зниженню рівня води. Про це пише Daily Express.

Містечко з'являється тільки в певні періоди року і за сприятливих кліматичних умов, коли рівень води падає і річки пересихають. Старовинна цегляна кладка і бруковані вулиці поступово проявляються, показуючи поселення, що колись процвітало.

Видання зазначає, що було вельми трагічним те, як Мардейл Грін зрештою опинився на дні водосховища.

У 1935 році місто Манчестер потребувало води. Тодішня влада не бачила іншого виходу, окрім як принести село в жертву і затопити його для забезпечення водою. На той час там мешкало близько ста осіб, усіх їх виселили й вони позбулися своїх будинків.

Вважається, що Мардейл Грін був заселений принаймні з початку XIII століття Фото: SWNS

Було знесено історичні будівлі, зокрема школу і паб Dun Bull Inn, що свідчить про те, наскільки жвавим було село Мардейл Грін. Більшу частину руйнувань здійснили королівські сапери, які використовували цю можливість для тренувань зі знесення будівель.

Сільську церкву теж було знесено. Але замість того, щоб бути розбитою на шматки, її розібрали по цеглинці та використали для будівництва однієї з веж, розташованої вздовж західного берега водосховища.

Вважається, що Мардейл Грін був заселений принаймні з початку XIII століття. Протягом багатьох століть село згадувалося і в мистецтві, зокрема, на ілюстрації Летиції Елізабет Лендон під назвою Mardale Head. Після завершення будівництва греблі в 1937 р. село було затоплено, і утворилося озеро Хосвотер, яке постачало воду Манчестеру та іншим містам Ланкашира.

Містечко з'являється тільки в певні періоди року Фото: SWNS

У статті, опублікованій у блозі FootlessCrow, шотландський поет Девід Крейг ставить собі питання, чи може у Великій Британії XXI століття статися затоплення такого красивого містечка, як Мардейл-Грін.

"Гребля нависає, як тюремна стіна", — писав він.

Востаннє село показалося в липні 2022 р., коли настала посуха і рівень води сильно впав.

Раніше Фокус повідомляв, що стародавнє село, прозване "британською Атландитою", може бути втрачене назавжди. Селище має багатовікову історію, яка лежить прямо біля берегів його піщаних пляжів. Містечко, в якому проживає близько 86 осіб, як і раніше приваблює туристів.

Також стало відомо, що жінка мешкає в "найвіддаленішому селі у світі". Саліна Алсуорт пролетіла 321 кілометр, щоб пригостити вечерею свого чоловіка Джареда. Політ тривав понад годину, проте жінка залишилася задоволена сімейним прийомом їжі.