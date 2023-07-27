Дивна робота: жінка розповіла, за що отримує великі гроші не виходячи з дому (фото)

Британка професійно займається обіймами і має клієнтів з усієї Європи. За її словами, такі сеанси допомагають зняти стрес і відчути легкість.

44-річна Наташа Вікс займається незвичною діяльністю — жінка заробляє 70 фунтів стерлінгів на годину (3350 грн — Ред.) просто обіймаючи людей. Про це повідомляє видання The Sun.

Вона розповіла, що її робота не потребує практично жодних зусиль. Наташа Вікс має свою базу клієнтів, які приїжджають до неї на спеціальну "терапію обіймами". Вона заявила, що їй завжди говорили, що вона дарує "найкращі обійми", тому вирішила перетворити це на підробіток.

Тепер клієнти приїжджають з Бельгії, Ірландії та всієї Великої Британії, щоб відвідати її сеанси за 70 фунтів стерлінгів на годину.

"Терапія обіймами може бути не так широко поширена в суспільстві, але вона набагато менш інтимна, ніж інші речі, такі як масаж, які вважаються нормою", — повідомила Наташа Вікс.

Вона наполягає на тому, що її професійні обійми — це не дивацтво, а справді прекрасний акт допомоги іншим. Вона визнає, що це клієнти спочатку бояться і переживають, коли вони обіймають її вперше, але до кінця першого сеансу вони відчувають, що "тяжкість пішла".

Наташа — кваліфікований когнітивно-поведінковий терапевт і консультант, курс терапії обіймами вона пройшла ще 2014 року.

Нагадаємо, що дослідники розповіли, скільки мають тривати ідеальні обійми. Психологи з Лондонського університету вивчали, які враження отримували учасники їхнього експерименту від обіймів різної тривалості та положення рук. Так експерти виявили, що триваліші обійми, від 5 до 10 секунд, були приємнішими, ніж дуже короткі (1 секунда), причому положення рук, як виявилося, не мало значення.