"Хотіла поговорити з мамою": дівчинка, яка зникла 4 роки тому, прийшла в поліцейський відділок

Алісії Наварро було 14 років, коли вона зникла у 2019 році, а зараз їй 18 років. Дівчина скучила за матір'ю і вирішила повернутися додому. Поліція продовжує розслідування цього незвичайного випадку.

У 2019 у США було розпочато масштабні пошуки 14-річної Алісії Наварро, яка зникла в районі Фенікса. Дівчинку не могла знайти понад три роки, але все завершилося добре, коли вона сама з'явилася в поліцейський відділок у штаті Монтана. Про це пише NBC News.

За словами лейтенанта поліції Скотта Вейта, зникнення розцінювали як втечу, але справа перебуває на стадії розслідування, і подробиці про те, як вона потрапила в Монтану, залишаються незрозумілими.

"Усі дані, які вона нам надала, свідчать про те, що вона свідомо покинула свій будинок", — сказав Вейт

Алісія Наварро нещодавно приїхала в невелике містечко недалеко від канадського кордону і заявила, що вона і є та сама дівчинка, яка зникла зі свого будинку в Глендейлі (штат Аризона) 15 вересня 2019 року, повідомила поліція.

"За всіма ознаками, вона в безпеці. Дівчинка здорова і здається щасливою", — сказав журналістам на пресконференції представник поліції Хосе Сантьяго.

Зараз Алісії Наварро 18 років Фото: National Center for Missing Children

За словами офіційних осіб, коли Наварро звернулася в поліцію в дуже маленькому містечку Монтани, розташованому приблизно за 40 миль від американо-канадського кордону, вона була одна.

"Вона з'явилася в поліцейську дільницю. Вона представилася Алісією Наварро. В основному вона просила допомогти виключити її зі списку зниклих безвісти неповнолітніх. У неї немає жодних проблем. Їй не пред'явлено жодних звинувачень. Вона хотіла поговорити з мамою і переконатися, що з нею все гаразд", — сказав Сантьяго.

За словами лейтенанта Вейта, коли Наварро возз'єдналася зі своєю матір'ю, це було "емоційно переповнюючим" для них обох. Він не уточнив, яким чином це відбувалося.

Видання зазначає, що дівчинка "дуже просить вибачення за те, що довелося пережити її матері". Алісія заявила, що це було зроблено не навмисно, і що вона сподівається налагодити стосунки з рідними та жити далі.

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