Погрожувала пістолетом і ножем: гола жінка влаштувала стрілянину в США (фото)

Американка вийшла на міст Сан-Франциско-Окленд-Бей у Каліфорнії в годину пік абсолютно без одягу. При собі в неї була зброя, з якої вона вистрілила в бік автомобілів і в повітря.

На одному з найбільш людних місць Каліфронії, США, жінка вийшла на дорогу без одягу. При собі вона мала пістолет і ніж, які загрозливо показувала всім оточуючим. Про це повідомляє видання The Sun.

Дивна сцена сталася на мосту Сан-Франциско-Окленд-Бей у Каліфорнії в годину пік. Жінка почала розмахувати пістолетом і погрожувати ним водіям, які проїжджали повз.

Влада поспішила на місце події після того, як водій повідомив у службу 911.

Як повідомили правоохоронні органи, жінка зупинилася посеред дороги, вийшла з машини з ножем у руках і почала кричати на інших водіїв. Опісля вона повернулася до своєї машини, роздягнувшись догола і взявши пістолет, знову пішла в бік до проїжджої частини.

З'ясувалося, що американка встигла кілька разів вистрілити в повітря і в бік проїжджаючих автомобілів.

Після приїзду поліції жінку відправили до психіатричної лікарні.

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