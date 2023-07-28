"Це геніально": чоловік зробив татуювання зі "списком справ на день" на долоні (фото)

Чоловік зробив так, що більше ніколи не забуде про свої плани на день. Фото, показане тату-майстром, стало вірусним у соцмережах.

Чоловік з Великої Британії прагнучи стати більш організованим, вирішив зробити собі нове татуювання просто посередині долоні. Про це пише The Mirror.

У кожного свій спосіб не забувати про справи. Багато хто записує їх на папері, хтось ставить нагадування на телефон, а хтось просто наділений гострою пам'яттю і ніколи не забуває. Однак одна людина подбала про те, щоб ніколи не забувати й завжди мати свій список справ під рукою, нанісши його собі чорнилом на постійній основі.

Видання зазначає, що зробивши малюнок прямо посередині долоні, любитель татуювань більше ніколи не зможе сказати, що він щось забув зробити. Татуювання було зроблено художником із нікнеймом @lukeaashely, який і поділився зображенням.

"Список справ для Роберта. Практичні татуювання на долонях. Не можу дочекатися, коли побачу це в дії", — підписав фото майстер. Воно стало вірусним і набрало вже понад півмільйона лайків.

Чоловік вирішив зробити собі нове татуювання просто посередині долоні Фото: колаж Фокус

Унікальний дизайн викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Одні люди говорили, що це блискуча ідея, і називають його генієм, а інші були не впевнені в корисності такої вигадки.

Один із користувачів Instagram вважає, що це геніальна ідея, оскільки, якщо у нього коли-небудь з'явиться хвороба Альцгеймера, йому буде простіше.

"Це геніально. Він буквально контролює свій день як на долоні", — написала ще одна людина

Але багато людей не розділили корисність такої ідеї.

"Можливо, це найдурніша річ, яку я коли-небудь бачив", — прокоментував один із користувачів Instagram.

Знайшлися й ті, хто пішли "проти системи".

"Не розумію, навіщо люди пишуть на долонях. Вона просто зітреться або спітніє. Я завжди писав на тильному боці долоні", — написав один бунтар.

Раніше Фокус повідомляв, що 56-річна жінка витратила €29 000 на татуювання. За словами жінки, тепер вона любить себе як ніколи раніше. А майже 200 тисяч підписників в її Instagram щодня пишуть компліменти.

Також стало відомо, що Девід Бекхем і його син Бруклін уже зробили по 100 татуювань кожен. Таке враження, що відомий футболіст і його старший син змагаються, хто з них зробить більше малюнків на тілі.