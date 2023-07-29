Допомогла генеалогія: 65-річна англійка успадкувала 209 000 євро від незнайомця

81-річний Джордж Андерсон помер у липні 2019 року в будинку для літніх людей в англійському графстві Мерсісайд. Чоловік не склав заповіту, у нього також не виявилося близьких родичів, які могли б успадкувати майно, — дітей або дружини.

65-річна жінка, яка успадкувала 180 000 фунтів стерлінгів (209 0000 євро) від абсолютно незнайомої людини, спочатку вирішила, що зіткнулася з шахраями, оскільки й гадки не мала про існування людини, нерухомість якої їй пообіцяли віддати у спадок. Про це повідомляє The Daily Mail.

Анна Філліпс працює в міжнародній школі в Киргизстані. Про те, що їй належить спадщина, вона дізналася завдяки телефонному дзвінку та електронній пошті.

81-річний Джордж Андерсон помер у липні 2019 року в будинку для літніх людей у Кіркбі (англійське графство Мерсісайд). Чоловік не склав заповіту, і в нього не виявилося близьких родичів, які могли успадкувати майно. Він не був одружений, і в нього також не було дітей. Але згодом з'ясувалося, що англійка з Киргизстану доводиться йому далекою родичкою по лінії матері.

Пошуками спадкоємиці займалися люди з Finders International — найбільшої британської фірми, що спеціалізується в питаннях генеалогії.

В інтерв'ю журналістам Анна Філліпс сказала, що, попри тому, що така сума грошей не змінить життя радикальним чином, все ж це стало приємним для неї сюрпризом. Частину заплатили за будинок у Тасманії, а частину — віддали дітям.

Дослідники перевірили 26 потенційних спадкоємців нерухомості померлого — в Австралії, Мальті, Канаді та, зрештою, у Киргизстані.

Побачивши лист від Finders International, у якому повідомлялося про спадщину від Джорджа Андерсона, жінка одразу ж вирішила, що це шахрайство.

"Я ніколи раніше про нього не чула. Але через деякий час, коли йшла додому після занять, до мене надійшов дзвінок. Це здавалося чимось сюрреалістичним, коли повідомили, що я є родичкою людині, яку ніколи раніше не знала.

Нагадаємо, що у США жінка зірвала джекпот на день народження чоловіка і кричала від радості.

Також повідомлялося, що в Арканзасі місцевому жителю довелося віддати "обіцяний" джекпот падчерці.