"Час повернутися": фотограф знайшов "портал в інший вимір" на гірськолижному курорті (відео)

Фотограф Габі Чавес зняв дивну пляму світла в горах. Ролик став вірусним і викликав великий інтерес з боку інтернет-спільноти.

Аргентинський фотограф Габі Чавес вважає, що йому вдалося сфотографувати неземне явище, яке викликало захват у соціальних мережах. Деякі люди стали називати його "порталом в альтернативний вимір". Про це пише The Mirror.

Чоловік фотографував гірськолижний курорт Серро-Катедраль у Патагонії (південь Аргентини), коли йому вдалося зафіксувати дивне оптичне видовище. Чавес опублікував своє відео в Instagram, де воно викликало великий інтерес з боку інтернет-спільноти.

"Портал в інший вимір? Природа завжди дивує, летять кристали снігу, крізь хмару пробиваються сонячні промені!" — підписав свій ролик фотограф.

На відео видно яскравий овал, посеред лижної траси, — округлий промінь світла, непрозорий з боків і напівпрозорий у середині.

Видання зазначає, що у цієї незвичайної картини є пояснення, і воно не пов'язане з чудовим відкриттям багатовимірної реальності. Це явище відоме як "субсонце", яке під час спостереження зверху має вигляд світної плями в хмарах або тумані, повідомляє Daily Star. Воно виникає в результаті відбиття сонячного світла від хмари крижаних кристалів, зважених в атмосфері, і може бути помічено тільки зверху, причому безпосередньо під сонцем. Ця оптична ілюзія належить до сімейства гало.

Після того як Чавес виклав моторошне відео в Instagram, користувачі соціальних мереж поділилися своєю реакцією на це явище.

"Тобі час повернутися туди, звідки ти прийшов, друже", — написав у коментарі один із користувачів Instagram.

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