Майонез за копійки: чоловік показав чек із магазину 26-річної давнини (фото)

Квитанція потрапила до рук чоловіка, коли той купував стару касету, в якій він випадково виявив папірець усередині коробки та виклав його фото на Reddit, щоб поділитися цікавою знахідкою. Люди були здивовані неймовірно низькими цінами.

Один чоловік, який вирішив не називати свого імені, виявив старий чек із супермаркету Tesco від 1997 року і здивувався тому, як змінилися ціни за ці роки. Наприклад, пластівці Weetabix коштували 65 пенсів, а майонез — 49 пенсів. Про це пише The Mirror.

Щотижневі покупки останніми роками стали дорожчими через триваючу кризу вартості життя, але, звикаючи до приголомшливих цін на полицях супермаркетів, люди часто забувають про те, наскільки дешевими були деякі товари раніше.

Нещодавня знахідка одного чоловіка змусила користувачів соцмереж здивуватися тому, як інфляція відобразилася на їхніх статках. Він виявив чек із супермаркету Tesco 26-річної давності, в якому були вказані дуже низькі ціни, про які сьогодні можна тільки мріяти. Серед покупок були Weetabix за 65 пенсів, горошок за 35 пенсів і майонез за 49 пенсів.

Квитанція потрапила до рук чоловіка, коли той купував стару касету, в якій він випадково виявив папірець усередині коробки й виклав його фото на Reddit, щоб поділитися цікавою знахідкою.

"Купив сьогодні стару касету і виявив всередині чек, подивився вниз і побачив дату 25/07/1997, 26 років тому! У чеку було 22 найменування товарів, а загальна сума становила 27,26 фунта стерлінгів, що вражає за сьогоднішніми мірками, але ще більше шокує, коли розумієш, що один-єдиний товар зі списку покупок коштував 10,99 фунта стерлінгів, тобто всі інші покупки обійшлися анонімному покупцеві трохи більше ніж у 16 фунтів стерлінгів", — написав чоловік.

Користувачі популярного форуму Reddit були здивовані цінами в магазині Фото: Daily Mail

Дешева ціна Weetabix виявилася однією з найбільш шокуючих, оскільки упаковка з 12 пластівців у Tesco сьогодні обійдеться в 2 фунти стерлінгів, а майонез власної марки коштує 1,15 фунта стерлінгів. Покупцеві також вдалося купити пляшку коли, яка не була вказана в чеку як Coca-Cola і, найімовірніше, була власною маркою Tesco, лише за 23 пенси, і навіть придбати два різні види корму для кішок Felix.

Серед дорожчих товарів у списку були засоби для душу і дезодорант Soft & Gentle, ціни на які, схоже, були такими самими, як і сьогодні, — 1,85 і 1,79 фунта стерлінгів відповідно.

Користувачі популярного форуму Reddit були здивовані цінами в магазині, а деякі з них заявили, що провели власне дослідження на сайті Tesco, щоб дізнатися, скільки сьогодні коштує той самий товар.

"Я переглянув список і додав усі товари до свого кошика Tesco в інтернеті, щоб подивитися, скільки це коштуватиме в наші дні. Для тих, кому цікаво, загальна сума вийшла 45,13 фунта стерлінгів. Стоп, додайте ще 15 фунтів, оскільки я забув товар вартістю 10,99 фунта стерлінгів. Разом 60,13 фунта", — написав один із відвідувачів форуму.

Дехто навіть пожартував, що один із пунктів чека "захищений від інфляції", захопившись часниковим хлібом за 99 пенсів, який сьогодні коштує ще дешевше завдяки програмі Aldi Price Match від Tesco — один багет коштує всього 37 пенсів.

"Хто захищає часниковий хліб від інфляції?" — запитав один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила мільйонерові Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, знести маєток своєї мрії і відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що чоловік отримав штраф за залишені пляшки поруч зі сміттєвим баком. Ніл Робінсон не помітив застережливий знак, коли залишив пакет із пляшками поруч із забитим по вінця сміттєвим баком.