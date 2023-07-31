Обличчя стало роздуватися: жінка "попросила у Бога" алергію на власного хлопця (фото)

Закія Іві була не впевнена у своїх стосунках із хлопцем і попросила Бога дати їй незвичайний знак. Після виписки з лікарні жінка зрозуміла, "що саме їй потрібно робити".

У США 24-річна Закія Іві, яка стверджує, що попросила Бога зробити так, щоб у неї не було алергії на свого хлопця, каже, що її молитви були "почуті" після того, як вона потрапила до лікарні з кропив'янкою. Про це пише Daily Star.

За словами жінки, вона звернулася до Бога з цим проханням 8 квітня, оскільки сумнівалася в тому, що її стосунки з новим залицяльником ідуть у правильному напрямку.

"Господи, якщо ця людина не для мене, якщо ти не хочеш, щоб я була з нею, дай мені несмертельну алергічну реакцію наступного разу, коли я буду з нею", — попросила вчителька з Чикаго (штат Іллінойс, США) у "творця".

10 квітня американка забрала свого хлопця на тренування в спортзал. Уже через 20 хвилин після початку занять її обличчя стало роздуватися. Шкіру й очі почало щипати, і її доправили в лікарню.

"Я свербіла, терла очі. Моя подруга сказала мені, що в мене опухли очі, і я подумала: "Не може бути". У цей момент моя молитва була почута. Я була вражена", — сказала Закія.

Після виписки з лікарні жінка зрозуміла, "що саме їй потрібно робити" Фото: Kennedy News & Media

Після виписки, за її словами, жінка зрозуміла, "що саме їй потрібно робити", і кинула хлопця. Вона також розповіла, що лікарі "не змогли знайти причину" реакції та сказали, що їй доведеться звернутися до алерголога.

Тепер вона присягнулася молитися Богу, перш ніж вступати в будь-які стосунки в майбутньому. Вона також закликала жінок довіряти своїй інтуїції й звертати увагу на "червоні прапорці".

"Стосунки не були повноцінними, ми не ходили на побачення. Ми проводили час удома. Мені доводилося постійно просити про побачення. Із самого початку все було не так. Коли трапилася алергічна реакція, я точно знала, що потрібно робити, але не хотіла цього. Мені знадобився тиждень, щоб порвати з ним. Я думала, що він може змінитися або що це випадковість. У нас не було спільних цінностей, я не думаю, що ми були на одній хвилі. Було відчуття, що я більше зацікавлена у стосунках, ніж він", — розповіла американка.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розлучилася зі своїм хлопцем після перегляду фільму про Барбі. За її словами партнер, навіть не розмовляв з нею поки вони не вийшли з кінотеатру.

Також повідомлялося, що мати-одиначка не може обрати справжнього "принца" з 1000 чоловіків. Жінка хоче знайти амбітну людину, яка кохатиме беззастережно та піклуватиметься про неї всіма можливими способами.