Сміялися всі: молоду маму, яка застрягла в дитячій гойдалці, врятували пожежники (фото)

Леала Ванбест сама не зрозуміла як опинилася на гойдалці. Жінка вирішила покататися на ній, але коли спробувала встати після 10 хвилин гойдання, то виявила, що застрягла. Рятувати молоду маму довелося пожежникам.

У Великій Британії 22-річна Леала Ванбест з Ессекса, на цілу годину застрягла в гойдалці на дитячому майданчику. Жінку довелося визволяти пожежникам. Про це пише Daily Star.

Британка, яка гуляла з друзями та донькою в місцевому парку, розповіла, що сама не зрозуміла як опинилася на гойдалці. Жінка вирішила покататися на ній, але коли спробувала встати після 10 хвилин гойдання, то виявила, що застрягла.

Леала спочатку намагалася вибратися сама, а потім за допомогою друзів і незнайомців, але так і не змогла зрушити з місця.

На дитячий майданчик викликали пожежну службу, яка вислала чотирьох вогнеборців, які прибули на місце за 10 хвилин з увімкненими на повну потужність сиренами й фарами. Після безрезультатних спроб витягнути дівчину з гойдалок рятувальникам довелося їх демонтувати.

Спочатку вони зняли ланцюги, далі основу, а потім зігнули конструкцію, щоб жінка могла пролізти стегнами через діагональну щілину.

"Я застрягла там приблизно на годину — це було дуже, дуже смішно. Усі дивилися і сміялися, а коли приїхала пожежна машина, люди почали відкривати свої двері, щоб подивитися — я просто не могла зупинитися від сміху. Пожежники теж продовжували жартувати. Я не знаю, навіщо я взагалі залізла на гойдалку, я просто підійшла до неї й нічого не розуміла", — розповіла дівчина, яка вирішила згадати дитинство.

Рятувати молоду маму довелося пожежникам Фото: колаж Фокус

Ліла сказала, що їй було "дуже боляче", коли люди намагалися її витягнути, і що в результаті у неї залишилося кілька синців на стегнах.

"Було приємно знову стати вільною, але там було багато дітей, у яких залишалася тільки одна гойдалка", — додала мама дівчинки.

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