100 років під піском: режисер розповів про те, як йому вдалося знайти готель-привид (фото)

За минулі роки готель Mar del Sud повільно, але вірно зник під піском, перетворившись на міську легенду, оповиту таємницею. Так було доти, доки режисер-документаліст Лауреано Клаверо, який виріс на легенді про готель-привид, не загорівся бажанням знайти його.

Протягом десятиліть місцезнаходження готелю Mar del Sud у Буенос-Айресі (Аргентина) залишалося загадкою, доки одному з кінорежисерів не вдалося виявити його після чотирирічних пошуків. Про це пише Daily Express.

Будівництво готелю почалося приблизно 1889 року. Його було названо на честь прилеглого містечка Мар-дель-Суд у районі Буенос-Айреса з населенням лише 2 500 осіб.

Його розташування між струмком Ла Тигра і струмком Ла Кароліна на південь від Мірамара вибрали почасти тому, що цей район улюблений відпочивальниками.

Акціонерне товариство, що складалося з чотирьох заможних людей — інженера Ромуло Отаменді, Рафаеля Еррера Вегаса, Хуліо Гойєни та Хуана Баутісти Отаменді, — у травні 1888 року придбало 565 га землі на південний захід від Мірамара. Група хотіла запропонувати аристократичним сім'ям ексклюзивне місце для літнього відпочинку з Атлантичним океаном усього за кілька метрів.

Будівництво готелю почалося приблизно 1889 року Фото: MMPH

Однак, судячи із записів, готель проіснував не менше двох сезонів. Крім того, готелю довелося конкурувати з більш розкішним готелем Boulevard Atlántico, побудованим лише за кілометр від нього.

За минулі роки готель Mar del Sud повільно, але вірно зник під піском, перетворившись на міську легенду, оповиту таємницею. Так було доти, доки аргентинський режисер-документаліст Лауреано Клаверо, який виріс на легенді про готель-привид, не поставив собі за мету знайти його.

Використовуючи фотографії низької якості, кілька публікацій у газетах кінця XIX століття та інтерв'ю з місцевими жителями, йому вдалося звузити коло пошуку до можливого місця розташування. Потім він відзначив різні точки на карті Мар-дель-Суд і звузив коло пошуку до пляжу Ель-Ремансо.

Після відкриття Клаверо спільно з архітектором Пабло Грігерой написав книгу "Hotel Mar del Sud: Таємниця під піском" Фото: Infobae

Перша місячна експедиція з пошуку готелю закінчилася невдачею, навіть за допомогою металошукача, який, як він сподівався, допоможе йому виявити цвяхи, виделки і ложки на місці поховання. Пізніше чоловік зробив другу спробу. Він змінив місце розташування і годинами ходив дюнами, поки в листопаді 2010 року близько 14.00 не помітив кристали, що виблискували на сонці.

Клаверо зрозумів, що це шибки, які місцеві жителі розбили кілька десятиліть тому, щоб розграбувати ті деякі предмети, які залишилися в готелі.

"Готель Mar del Sud був легендою, про яку я чув із раннього дитинства. Очевидно, це довгий час живило мою уяву. Коли через чотири роки мені нарешті вдалося знайти його, це було схоже на здійснення мрії", — розповів Клаверо Infobae.

Після відкриття Клаверо спільно з архітектором Пабло Грігерой написав книгу "Hotel Mar del Sud: Таємниця під піском".

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