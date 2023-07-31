"Перестаю бути людиною": чоловік "перетворився на вовка" за 20 тисяч доларів (фото)

Уперше Том Уеда розповів про свій дивний костюм тварини на початку цього року, після того, як інший дивний хлопець почав носити костюм собаки в натуральну величину і виходити в ньому на прогулянку.

Том Уеда з Токіо (Японія), який витратив майже 20 тисяч доларів на костюм вовка, розкрив причину своєї "дикої поведінки". Про це пише Daily Star.

Дивний хлопець, який витратив велику суму на костюм вовка в людський зріст, любить носити його, бо, за його словами, він допоміг йому "звільнився від людських стосунків".

Японець каже, що переодягання допомагає йому забути про всілякі неприємності, пов'язані з роботою та іншими речами.

Уперше Том розповів про свій дивний костюм тварини на початку цього року, після того, як нещодавно стало відомо, що інший дивний японець почав носити костюм собаки в натуральну величину і виходити в ньому на прогулянку.

"Коли я одягаю свій костюм, я відчуваю, що перестаю бути людиною. Я вільний від людських стосунків. Всілякі неприємності, пов'язані з роботою та іншими речами, — я можу забути про них", — розповів хлопець, який працює інженером.

Японець каже, що переодягання допомагає йому забути про всілякі неприємності Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що чоловік наполягає на тому, що він не є перевертнем, оскільки в цьому разі він перетворився б на монстра. Він сказав компанії, яка займається виготовленням костюмів для телереклами та кінофільмів, що не шкодуватиме коштів на "вовчу шкуру". Головне було отримати максимально реалістичний і практичний костюм.

"Коли я дивлюся в дзеркало, я бачу вовка, і це дуже зворушливо. Я не перевертень — це різновид монстра, а я не монстр", — додав Том.

Том сказав, що його приятелі не люблять вбиратися, але вони підтримують його в його починаннях. Та ж компанія, Zeppet, є автором химерного вбрання бордер-коллі, в яке був одягнений Токо. Витративши на свій костюм трохи більше ніж 16 тисяч доларів, він нещодавно вийшов на "прогулянку" на публіку.

Раніше Фокус списав, що чоловік "став собакою" за 15 тисяч доларів. Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього вихованця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

Також стало відомо, що британка годує одну й ту саму "сім'ю" лисиць протягом 25 років. Шерон Г'юз уже тривалий час кидає пухнастим звірам на сніданок ласощі на кшталт булочок із ковбасою. Жінка не лише годує тварин, а й піклується про їхнє здоров'я.