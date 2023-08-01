Стоїть рівно: відвідувачі зоопарку прийняли ведмедя за переодягнену людину (відео)

Люди почали ставити запитання про те, як тварина може стояти так прямо на задніх лапах, та ще й з мішками шкіри на стегнах. Багато хто став припускати, що це може бути людина в погано підігнаному костюмі ведмедя.

У Китаї кількість відвідувачів зоопарку збільшилася на 30 відсотків після того, як сонячна ведмедиця на прізвисько Анджела потрапила в об'єктиви камер. Подивившись відеоролик, який швидко став вірусним у мережі, люди почали запитувати, чи не є тварина насправді співробітником у костюмі. Про це пише Sky News.

За даними китайських ЗМІ, після того, як минулого тижня було опубліковано ролик із ведмедицею, зоопарк Ханчжоу на сході Китаю стало відвідувати близько 20 000 осіб на день. У відео, яке подивилися мільйони глядачів, показано, як тварина стоїть на краю свого вольєра, впершись лапами в боки, і, здається, дивиться на відвідувачів.

Люди почали ставити запитання про те, як ведмідь може стояти так прямо на задніх лапах, та ще й з мішками шкіри на стегнах. Багато хто став припускати, що це може бути людина в погано підігнаному костюмі тварини.

"Побачивши в інтернеті ведмедя, що стоїть, я захотів подивитися, який він має вигляд у реальному житті, і прийшов сюди", — розповів один із відвідувачів зоопарку.

У самому зоопарку заявили, що Анжела точно не людина Фото: Douyin/tyfjwq

Цянь Мін розповіла телеканалу в Ханчжоу, що після перегляду відеоролика вона спеціально сіла на швидкісний поїзд із Сучжоу, щоб приїхати подивитися на ведмедя.

"Ми вчора вночі проїхали весь шлях, щоб потрапити сюди. Ведмежата такі милі", — додала вона.

Однак один із користувачів платформи Weibo до кінця був упевнений, що це співробітник зоопарку. :

"Якщо це підробка, то вона заслуговує "Оскара" за спецефекти", — написав він.

У самому зоопарку заявили, що Анжела точно не людина.

"Наш зоопарк перебуває під управлінням держави, тому такої ситуації бути не може. Коли мова заходить про ведмедів, перше, що спадає на думку, — це величезна постать і міць, що вражає. Але не всі ведмеді — величезні й уособлюють небезпеку", — сказав один зі співробітників зоопарку на офіційному акаунті в WeChat.

Видання зазначає, що сонячні ведмеді розміром із велику собаку, їхній зріст на задніх лапах не перевищує 1,3 метра, тоді як зріст гризлі та інших видів сягає 2,8 метра.

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