"Вони з кам'яного віку": дослідник помер, спробувавши потоваришувати з диким племенем (відео)

Пол Розолі згадав історію про те, як один чоловік намагався потоваришувати з жителями племені, що живе в джунглях Амазонки. Він приносив їм їжу та різні корисні, але потім вони вбили його.

Еколог Пол Розолі розповів, як один із дослідників Амазонки зустрів жахливий кінець, спробувавши потоваришувати з диким плем'ям, що живе в глибині тропічних лісів. Про це пише Daily Star.

Чоловік регулярно організовує поїздки у віддалені райони джунглів, але застерігає від спроб вступити в контакт із корінними жителями. Деякі вцілілі племена, що живуть у глибині лісу, ведуть практично спосіб життя кам'яної доби, але їхнім територіям дедалі частіше загрожують лісозаготівельники. За словами еколога, вони можуть бути смертельно небезпечні, захищаючи свій дім.

У племені немає сучасної зброї, але Пол пояснив, що "їхні шестифутові стріли мають більшу дальність польоту, ніж рушниці лісорубів".

А оскільки цей народ був ізольований від решти людства протягом десятків тисяч років, його закони й звичаї практично неможливо зрозуміти стороннім. Це, за словами фахівця, може призвести до катастрофи.

Пол каже, що жителі тропічних лісів убиватимуть усіх, хто, на їхню думку, становить загрозу Фото: скриншот/YouTube

"Я пам'ятаю одну історію. В околицях Національного парку Ману, один хлопець... місцевий житель... почав ходити в джунглі та залишати там купи бананів для жилетів племені. Іноді, крім підношень у вигляді їжі для цих кочових мисливців-збирачів, він додавав і інші корисні предмети. Можливо, він приніс їм навіть мачете. Знаєте, у них немає металу, вони пропустили колесо, вони ніколи не тримали в руках ложку — це люди, які перебувають на вулиці: ні взуття, ні одягу. Вони з кам'яного віку", — розповів еколог.

Приблизно через рік, залишивши їжу та інструменти, чоловік вирішив, що, можливо, заслужив довіру племені.

"Він почав з'являтися там, коли вони приходили, щоб забрати їх. Вони бачили його, а він бачив їх. Через деякий час він дійсно зміг взаємодіяти з ними. Він міг говорити тільки кілька слів їхньою мовою. Але цей хлопець спілкувався з ними, поки одного разу його не знайшли мертвим зі стрілами в тілі. Ми не знаємо, чому вони вбили його. Він був там тільки для того, щоб допомогти їм. Він дуже любив цих людей. Він відстоював їхні права, але щось зробив — або вони сприйняли його дії як загрозу — і одразу ж убили його", — розповів Пол.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер досліджував острів "безсмертних" і дізнався, чому люди там живуть так довго. Дрю Бінскі, який побував у всіх країнах світу, вирушив у подорож на Окінаву, щоб дізнатися, в чому полягає секрет місцевих жителів, яким вдається доживати до 100 років.

Також стало відомо, що загадкова "піраміда", виявлена під льодом в Антарктиді, викликала ажіотаж у мережі. Нещодавно було отримано супутникові знімки, і багато людей переконалися, що загадкова трикутна структура на засніженому і крижаному континенті може бути новітнім чудом світу.