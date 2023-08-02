Вирушили в похід: мати криком врятувала 8-річну доньку від нападу пуми

Сім'я вирушила на відпочинок, де їхню доньку атакувала дика тварина. Розслідування триває, оскільки напади пум трапляються дуже рідко.

В американському штаті Вашингтон 8-річна дівчинка зазнала нападу пуми, коли вона разом із сім'єю відпочивала в Олімпійському національному парку. На допомогу дитині одразу ж прийшла мати, вона почала голосно кричати, налякала звіра своїми криками й в підсумку прогнала його. Про це пише FOX News.

Представники парку повідомили, що напад стався близько 18:30 у суботу в районі озера Анхелес. Дівчинка була в кемпінгу зі своєю сім'єю, коли на неї напала пума.

За словами офіційних осіб, мати дівчинки закричала на пуму, і та покинула територію.

Співробітники парку негайно відреагували на напад і надали допомогу дівчинці, яка отримала лише незначні травми. Сім'ю було супроводжено назад до стежки, а дитину доправили в лікарню для обстеження.

"У зв'язку з надзвичайним характером цього інциденту ми закриваємо район озера Анжелес і кілька стежок поблизу. З міркувань обережності стежка Лейк-Анджелес, стежка Гізер-Парк, стежка Світчбек і вся стежка Клаххейн-Рідж закриті до подальшого повідомлення", — сказав біолог дикої природи Олімпійського національного парку Том Кей.

Співробітники правоохоронних органів парку і фахівці з дикої природи були направлені до озера Анжелес, щоб вистежити пуму і вбити її. Співробітники проведуть некропсію і визначать, чи зможуть вони знайти причину нападу дикого звіра, оскільки такі випадки дуже рідкісні.

Олімпійський національний парк вважається територією пум, тому відвідувачам рекомендується не подорожувати наодинці, не брати з собою домашніх тварин і тримати дітей у межах видимості.

Раніше Фокус повідомляв, що відвідувачі зоопарку прийняли ведмедя за переодягнену людину. Люди почали ставити запитання про те, як тварина може стояти так прямо на задніх лапах, та ще й з мішками шкіри на стегнах. Багато хто почав припускати, що це може бути людина в погано підігнаному костюмі ведмедя.

Також стало відомо, що британка годує одну й ту саму "сім'ю" лисиць протягом 25 років. Шерон Хьюз уже тривалий час кидає пухнастим звірам на сніданок ласощі на кшталт булочок із ковбасою. Жінка не лише годує тварин, а й піклується про їхнє здоров'я.