Летіли іскри: п'яний водій фургона проїхав 45 кілометрів без шин (фото)

Витівку британця напідпитку помітив водій швидкої допомоги, який спостерігав за тим, як автомобіль ковзав трасою A69 зі швидкістю 96 км на годину.

У Великій Британії 28-річний Тоні Холмвуд проїхав 45 кілометрів на своєму транзитному фургоні по шосе від західного Хекшема до Ньюкасла з відсутньою гумою на передніх колесах. У різні боки летіли іскри з асфальту, чоловік їхав і залишав сліди подряпин на дорозі за собою. Про це пише Daily Star.

Перед інцидентом, що стався 11 травня, горе-водій хильнув, і фургон виляв вліво-вправо двосмуговою дорогою. До того моменту, коли автомобіль зупинився, у нього також відвалився передній обід колеса. Поліція провела алкотест Холмвуда і виявила, що він майже вдвічі перевищив допустимий рівень алкоголю.

За його словами, коли він виїхав зі свого будинку в Гейтсгеді, у фургона були всі шини, але на той час, як він дістався до Каттона, розташованого на захід від Хекшема, у нього залишилося тільки дві шини, повідомив Королівський суд Ньюкасла. Однак чоловік продовжував їхати, поки його не зупинила поліція.

Чоловік продовжував їхати, поки його не зупинила поліція Фото: Northumbria Police

Витівку британця напідпитку помітив водій швидкої допомоги, який спостерігав за тим, як автомобіль ковзав трасою A69 зі швидкістю 96 км на годину.

"Водій швидкої допомоги слідував за фургоном і помітив, що його передня частина низько притиснута до землі, залишає подряпини на дорожньому покритті й виляє вліво-вправо. Швидкість руху фургона становила від 65 до 96 км на годину, він то прискорювався, то сповільнювався. Далі на трасі A69 водій швидкої допомоги відчув запах, який він прийняв за запах палаючих гальмівних колодок або зчеплення. Коли він продовжив рух, стало очевидно, що з переднього ближнього колеса вилітають іскри, а шина здулася і порушник їде на ободі", — розповів обвинувач Ніл Паллістер.

Поки фургон продовжував рух, від нього відвалювалися частини конструкції і падали на дорогу. Фото: колаж Фокус

Поки фургон продовжував рух, від нього відвалювалися частини конструкції та падали на дорогу. Отримавши повідомлення про небезпечне водіння, співробітник дорожньої поліції чекав біля перехрестя з трасою A1.

"Він побачив, що фургон їде, і помітив іскри, що вилітають з обох ближніх коліс, фургон сильно накренився на ближню сторону і їхав на невеликій швидкості. Він їхав на двох колесах, а з ближнього боку йшов дим. Передній обід відірвався, залишилися тільки спиці, на обох ближніх колесах не було шин. Коли обвинувачений вийшов із машини, він явно перебував у стані алкогольного сп'яніння", — додав Паллістер.

Холмвуд визнав себе винним у небезпечному водінні та водінні в стані алкогольного сп'яніння і був засуджений до дев'яти місяців умовно з реабілітацією протягом 12 місяців і 150 годин неоплачуваної роботи. Йому також було заборонено керувати автомобілем протягом 18 місяців, і він повинен буде пройти розширене повторне тестування.

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