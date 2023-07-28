Побачила на YouTube: 11-річну дівчинку заарештували за телефонний розіграш (відео)

Жарт дитини не вирізнявся особливою хитромудрістю, але викликав серйозну тривогу влади. 11-річна дівчинка відправила в службу порятунку повідомлення про те, що її 14-річну подругу викрав і що вона їде за викрадачем.

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У США поліція Флориди заарештувала 11-річну дівчинку за телефонний розіграш із метою "дати їй урок" після того, як вона повторила побачений на YouTube відеоролик, у якому пропонувалося "кумедно" повідомити про викрадення друга. Про це пише The Mirror.

Жарт дитини не відрізнявся особливою хитромудрістю, але викликав серйозну тривогу влади. 11-річна дівчинка відправила в службу 911 повідомлення про те, що її 14-річну подругу викрали, і що вона їде за викрадачем.

"Протягом наступних півтори години дівчинка надсилала нові повідомлення, включно з описом підозрюваного чоловіка та інформацією про те, що у нього є пістолет. Зрештою, слідчі дії привели помічників до будинку в Порт-Оранджі, де було виявлено мобільний телефон, з якого було надіслано повідомлення 911", — заявили представники поліцейського управління Волусії.

Поліцейським вдалося встановити місцезнаходження дівчинки за її мобільним телефоном Фото: Volusia Sheriff's Office/Facebook

Правоохоронцям вдалося встановити місцеперебування дівчинки за її мобільним телефоном. Прибувши на місце, вони поговорили з її батьком, який повідомив, що його дитина перебуває вдома на задньому дворі.

Поліцейські пройшли через будинок на задній двір і виявили дівчинку з мобільним телефоном у руках. Вона розмовляла, і на іншому кінці був диспетчер шерифа Волусії, який дзвонив, щоб підтвердити, що помічники вже на місці.

Дитина розповіла офіцерам, що ідея виникла в неї під час перегляду ролика на YouTube, і вона "подумала, що це буде смішно". Тоді дорослі чоловіки у формі вирішили, що просто попередити її недостатньо. Вони заарештували та допитали 11-річну дівчинку. Тепер їй пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину.

"Шериф Майк Чітвуд не "розвеселився". Подібні витівки небезпечні — ми збираємося розслідувати кожен інцидент, але сьогодні було витрачено цінні ресурси, які могли б допомогти комусь іншому, хто справді потребує нашої допомоги", — йдеться в заяві поліції.

Після того як офіцери виконали свої обов'язки, заарештувавши дитину і забезпечивши їй судимість, на зняття якої доведеться витратити гроші, коли вона стане дорослою, вони попередили батьків, що до їхніх обов'язків входить стежити за тим, що їхні діти роблять у соціальних мережах і зі своїми телефонами.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчинка, яка зникла 4 роки тому, сама прийшла в поліцейську дільницю. Алісії Наварро було 14 років, коли вона зникла у 2019 році, а зараз їй 18 років. Дівчина скучила за матір'ю і вирішила повернутися додому. Поліція продовжує розслідування цього незвичайного випадку.

Також стало відомо, що підліток, який зник 8 років тому, знайдений живим із порізами по всьому тілу. Руді Фаріас безслідно зник коли йому було 17 років. Через 8 років хлопець був знайдений живим, але має "невпізнанний вигляд" і вважає себе іншою людиною. Він перебуває в стресовому стані й боїться дотиків з боку людей.