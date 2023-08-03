Біля берегів Франції затонула яхта, на якій принцеса Діана провела останнє літо (фото)

Рятувальне судно, яке прибуло приблизно за 45 хвилин після аварії, виявило, що носова частина яхти частково занурена у воду, а "каюти вже затоплені". Сім пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту.

Яхта Куджо (Cujo), що колись належала єгипетському кінотитану Доді Аль-Файєду, затонула в Середземному морі приблизно за 35 км від узбережжя Больє-сюр-Мер (Франція) 29 липня. Про це пише Metro.

Поліція регіону Альп-Марітім повідомила в понеділок у соціальній мережі Facebook, що співробітники морської служби відреагували на сигнал лиха, що надійшов о 12:30 дня від 19-футового (трохи більше ніж 57 метри), човна із сімома людьми на борту.

Рятувальне судно, яке прибуло приблизно за 45 хвилин, виявило, що носова частина яхти частково занурена у воду, а "каюти човна вже затоплені". Семеро пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту, додали в поліції департаменту.

Сім пасажирів, включно з власником судна, плавали поруч на рятувальному плоту Фото: Gendarmerie des Alpes-Maritimes

"Жандарми змогли дістати тільки кілька валіз, які перебували на кухні та на палубі. Шкіпер Куджо подав сигнал лиха. Судно тоне через течію", — йдеться в повідомленні поліції Alpes-Maritimes.

З Антіба було відправлено рятувальні човни, і, переконавшись, що всі перебувають у безпеці, жандарми виявили значний витік води на рівні правого борту передньої частини корпусу.

Рятувальники покинули місце події приблизно за 18 морських миль від узбережжя з пасажирами на буксирі, спостерігаючи за тим, як судно "повільно темніє" і тоне. Серед врятованих був і останній власник моторної яхти — неназваний італієць, який має будинок у французькій Ріверії.

Видання зазначає, що фотографії Діани та Доді в білих шортах на борту яхти Cujo потрапили в заголовки газет у серпні 1997 року. Принцеса і син мільярдера, власника Harrods Мохаммеда Файєда, почали зустрічатися після того, як вона відвезла принца Вільяма і принца Гаррі в Сен-Тропе на відпочинок із сім'єю.

Лише через кілька тижнів Діана і Доді загинули в автокатастрофі в Парижі Фото: Backgrid

Лише через кілька тижнів Діана і Доді загинули в автокатастрофі в Парижі після швидкісної погоні, рятуючись від папараці, які переслідували їх на автомобілях і мотоциклах після побачення.

Поки Британія сумувала, яхта Куджо занепала. Вона була побудована в Італії 1972 року для Джона фон Неймана, високопоставленого автодилера і соціаліста, який хотів мати найшвидшу у світі яхту. Потім судно переходило з рук у руки найбагатших людей світу: Ван Нейман продав яхту синові Аднана Хашоггі, найбагатшого у світі торговця зброєю, а той продав її своєму двоюрідному братові Доді.

Однак після смерті Аль-Файєда Куджо було знято з експлуатації, і кілька років вона простояла на складі, перш ніж у 2020 р. новий власник придбав її на аукціоні за 250 тисяч доларів і повернув у море.

Раніше Фокус повідомляв, що раптовий шторм змусив пасажирів круїзного лайнера "Independence of the Seas" бігти в укриття на мисі Канаверал. Ураганний вітер пронісся зоною басейну, підкидаючи в повітря шезлонги та парасольки. Перелякані люди намагалися знайти укриття, деяких вітром збивало з ніг.

Також стало відомо, що жінка вимагає повернення грошей за трирічний "круїз мрії". Кімберлі Аріззі продала одяг, меблі та свої телевізори за тисячі доларів, готуючись до незабутньої подорожі. Жінка нещодавно вийшла на пенсію і продала свою квартиру, переїхавши в трейлер у парку.