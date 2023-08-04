10 тисяч іграшок і ляльок: батько 4 синів відкрив удома власний музей сексу (фото)

Зацікавленість до еротики в Андраша Баголі з'явилася ще в 11 років. Через кілька десятиліть він здійснив свою мрію і зібрав унікальну колекцію, а сім'я в усьому його підтримує.

56-річний житель Канади перетворив свій будинок на секс-музей і зібрав колекцію з 10 тисяч вінтажних іграшок і ляльок. Про це пише видання Mirror.

У Андраша Баголі четверо дітей, але це не завадило йому перетворити свій домашній офіс на щось на кшталт секс-музею, в якому зібрані колекції того, що йому вдалося знайти за своє життя. Вартість таких експонатів за його оцінками вже перевищує 44 тисячі доларів.

Якщо раніше це було захоплення для себе, то зараз мешканець Ванкувера хоче показати своє хобі громадськості, адже історія сексу має залишитися в пам'яті.

У Канаді чоловік перетворив домашній офіс на музей сексу Фото: Mirror

Домашній музей сексу: початок захоплення

Почалося його захоплення в 11 років, коли він вкрав еротичний брелок свого батька.

"Я вкрав брелок, на якому була гола дама, з шухляди його (батька, — ред.) комода, коли його не було вдома, і він у мене все ще є", — ідеться в повідомленні.

Відтоді він вирішив, що хоче в майбутньому подорожувати світом і збирати предмети, які є частиною світу сексу, а також фіксувати, як індустрія і ставлення до еротики змінюватимуться впродовж усіх років. Так і сталося.

У ранньому віці батьки відправили його працювати, щоб навчити чоловіка трудо-етичних цінностей. В одному з магазинів у нього з'явився доступ до журналів для дорослих, що лише більше його захопило і чарівність продовжувала зростати.

"Моя сестра продавала новинки для дорослих на початку вісімдесятих років, коли мені було 12 або 13 років, і я брав у неї кілька речей, серед яких був і вібратор — я був одержимий усією еротикою. У віці 15 або 16 років я благав позичити відеозаписи у свого боса, який, як ми всі підозрювали, був хитним холостяком. Я просто був так захоплений наготою і сексом. Мені було дуже цікаво. Коли я був старшим — у свій 18-й день народження я зустрів порнозірку Мерилін Чемберс", — розповідає про своє захоплення Андраш Баголі.

У мережі чоловік досить популярний і користувачі знають його як "колекціонер сексу".

Домашній музей сексу: ставлення рідних і близьких

Дружина чоловіка підтримує свого коханого у справі його життя і навіть бере участь у цьому. Вона часто допомагає йому досліджувати нові знахідки.

У пари також є 4 сини, які виросли в цій атмосфері. Вони самі вважають захоплення батька цікавим і абсолютно не соромляться. Ба більше, 56-річний чоловік вважає, що це зробило їх неймовірними джентельменами, і вони знають, як ставитися до жінок із повагою.

Домашній музей сексу: улюблені іграшки

У Андраша Баголі є в колекції улюблені іграшки і йдеться про набір фалоімітаторів з Японії 1700-х років, але в майбутньому він хоче додати до колекції унікальну секс-ляльку, яку більше не виробляють.

"У мене є сотні і сотні вінтажних секс-іграшок, секс-ляльок і порнографічних фільмів, а також еротичні фотографії та книжки, еротичне народне мистецтво, еротичні картини, еротичні дивацтва — ви називаєте щось, а у мене це вже є. Я думаю, що моя колекція змусила мене більш відкрито говорити про секс і порнографію з моїми дітьми — я розповідав їм з раннього віку, як народжуються діти, і хотів, щоб вони почувалися максимально комфортно", — продовжив чоловік.

Нагадаємо, 13 липня експерти розповіли, чому чоловіків хилить на сон одразу після сексу. Виявилося, що причиною сонливості є не тільки задовільні зітхання і заплющені очі, а й складна гормональна взаємодія, яка дає подібний ефект.

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