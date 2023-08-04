Напав із ножем: 87-річна пенсіонерка відбивалася від грабіжника, а потім нагодувала його

Марджорі Перкінс прокинулася рано вранці й побачила чоловіка, який стояв біля її ліжка без сорочки й з ножем у руках. Жінка відбивалася від грабіжника стільцем поки він не зголоднів.

87-річна Марджорі Перкінс зі США стверджує, що запропонувала грабіжникові перекусити, щоб відвернути його увагу до приїзду поліції. Про це пише CNN.

Злочинцем виявився молодий хлопець, який раніше підстригав жінці газон. Він пробрався в її будинок у місті Брансвік (штат Мен), коли вона спала,

Пенсіонерка розповіла, що прокинулася рано вранці 26 липня і виявила чоловіка, який стояв біля її ліжка, без сорочки й з ножем у руках. За словами Перкінс, грабіжник напав на неї й вона взяла стілець, який використовувала як щит.

"Він продовжував бити мене об стіну, залишив мені синяк на лобі та на щоці", — сказала Перкінс.

Бійка тривала доти, доки "чоловікові це не набридло". Хлопець несподівано відчув голод і попрямував на кухню. Там він залишив свій ніж. Американка пішла за ним і попросила його покинути її будинок. Згодом стало відомо, що хлопець нічого не їв протягом двох днів. Вона зглянулася над юним грабіжником, і дала йому арахісове масло та пакет із крекерами, два мандарини, а також інші закуски.

"Він зупинився на кухні біля раковини та сказав, що дуже голодний і давно нічого не їв", — розповіла Перкінс.

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За словами пенсіонерки, поки грабіжник їв, вона зателефонувала до служби 911. Коли він закінчив, то одягнув штани і вийшов за двері, залишивши черевики, сорочку і ніж у будинку жінки.

Видання зазначає, що американка знайома з членами сім'ї молодого злочинця. У дитинстві він за гроші підстригав її газон.

Поліція Брунсвіка повідомила, що вистежила підлітка, який підходив під опис мешканки будинку, до сусіднього будинку, де його взяли під варту, а потім перевели до прилеглого центру розвитку молоді. Йому висунуто обвинувачення в крадіжці зі зломом, погрозі злочином, нападі та цивільному порушенні.

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