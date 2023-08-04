Несподіваний гість: британська сім'я знайшла у своїй ванній загублене дитинча лисиці (фото)

Кетрін Аттертон, фахівець із порятунку тварин, розповіла про те, що мешканці будинку були шоковані, побачивши налякане лисеня у своїй ванній кімнаті. Однак це не перший випадок, коли лисиця проникає в житло людей.

Сім'я була здивована, коли у ванній свого будинку в Единбурзі (Шотландія) побачила дитинча лисиці. Вона одразу ж викликала співробітників служби охорони дикої природи. Про це пише The Mirror.

Фахівцям вдалося врятувати тварину, яка загубилася і яка, як припускають, пробралася в житло через відчинені двері. Вони випустили її назад на свободу поруч із лисячою норою.

Кетрін Аттертон, фахівець із порятунку тварин із Шотландського товариства захисту тварин (SSPCA), каже, що сім'я була дуже здивована, зустрівши несподіваного гостя. Хоча тварина була трохи полохливою, вона не постраждала.

"Мешканці будинку були трохи шоковані, коли виявили у ванній дитинча лисиці! На їхню думку, звірятко, мабуть, пробралося в будинок через відчинені двері в якийсь момент дня, але коли саме — невідомо. На щастя, дитинча не постраждало, тільки трохи злякалося. Ми змогли відразу ж випустити дитинча назад у дику природу неподалік від лисячої нори, з якої, як ми вважаємо, воно з'явилося", — сказала вона.

Тварину випустили назад на волю поруч із лисячою норою Фото: SSPCA

Це вже не перший випадок, коли лисиця помічає відчинені двері й почувається як удома. У листопаді минулого року на острові Канві (графство Ессекс) здивована мама прокинулася і виявила, що її кухня розгромлена, а на стільниці спить лисиця.

Мешканка будинку Емма Слейд випустила свого собаку в сад рано вранці й усю ніч чула стукіт, який вона прийняла за стукіт доньки, що прийшла з нічної прогулянки. Емма тоді сказала:

"Жодних серйозних пошкоджень не було, але всі речі лежали на підлозі, відра для сміття стояли на підлозі. По всьому дивану були розкидані квіти. Я не дуже люблю лисиць, оскільки в ніч, коли я переїхала, мого кролика з'їла лисиця, тож, можливо, це та сама лисиця", — розповіла британка.

Раніше Фокус повідомляв, що відвідувачі зоопарку прийняли ведмедя за переодягнену людину. Люди почали ставити запитання про те, як тварина може стояти так прямо на задніх лапах, та ще й з мішками шкіри на стегнах. Багато хто почав припускати, що це може бути людина в погано підігнаному костюмі ведмедя.

Також стало відомо, що британка годує одну й ту саму "сім'ю" лисиць протягом 25 років. Шерон Хьюз уже тривалий час кидає пухнастим звірам на сніданок ласощі на кшталт булочок із ковбасою. Жінка не лише годує тварин, а й піклується про їхнє здоров'я.