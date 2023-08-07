Осиротіле дитинча моржа потребує "цілодобових обіймів", щоб вижити (фото)

Тварина була сильно зневодненою і, можливо, боролася з інфекцією. Фахівцям доводиться імітувати майже постійну турботу про малюка з боку матері, якої не виявилося поблизу.

У США дитинча моржа, знайдене на Алясці на самоті та за кілька миль від океану, отримало цілодобові "обійми" від дбайливих працівників служби захисту тварин, які намагаються зберегти життя місячному малюкові. Про це пише Metro.

Самець тихоокеанського моржа, у якого поки що немає імені, був виявлений за чотири милі (6,4 км) від берега і негайно доправлений літаком за 700 миль (1126 км) для надання невідкладної допомоги в центр Alaskan Sealife.

Співробітники некомерційного дослідницького центру і громадського акваріума цілодобово доглядали величезне дитинча моржа, яке було сильно зневоднене і, можливо, боролося з інфекцією. За словами фахівців, щоб імітувати майже постійну турботу про малюка з боку матері, морж отримує "цілодобові обійми", які заспокоюють його і сприяють його розвитку.

Крім того, його годують кожні три години "як по годинах", намагаючись повернути йому здоров'я. Його виявили працівники нафтопромислу приблизно за чотири милі (6,4 км) від узбережжя моря Бофорта, розташованого на крайній півночі Аляски.

перші два роки життя дитинчата моржа залежать від матері, але дорослих особин поблизу не спостерігалося Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що перші два роки життя дитинчата моржа залежать від матері, але дорослих особин поблизу не спостерігалося, що викликало побоювання у здатності малюка вижити без стороннього втручання.

За даними Департаменту риби та дичини Аляски, ареал проживання тихоокеанського моржа охоплює північну частину Берингового і Чукотського морів, але іноді моржі трапляються і в таких районах, як море Бофорта на північному сході.

Тварина, найімовірніше, перебуватиме під цілодобовим наглядом щонайменше кілька тижнів, і цей термін залежатиме від її успіхів, апетиту і стану здоров'я.

Компанія ConocoPhillips Alaska, велика нафтовидобувна компанія штату, що працює на Північному схилі, надала літак компанії для транспортування моржа в Сьюард, де розташований аквацентр.

Раніше Фокус повідомляв, що відвідувачі зоопарку прийняли ведмедя за переодягнену людину. Люди почали ставити запитання про те, як тварина може стояти так прямо на задніх лапах, та ще й з мішками шкіри на стегнах. Багато хто почав припускати, що це може бути людина в погано підігнаному костюмі ведмедя.

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