Обійдеться в шестизначну суму: водії купують номерні знаки в стилі Барбі (фото)

Стрічка здобула любов шанувальників у всьому світі. Ажіотаж навколо фільму торкнувся і любителів автомобілів. Водії готові витрачати величезні гроші на номерні знаки в стилі Барбі.

Фільм "Барбі" Грети Гервіг про найпопулярнішу ляльку у світі зібрав понад мільярд доларів у прокаті, що свідчить про визнання громадськістю. Серед шанувальників гучної картини з'явилися й автолюбителі, які готові витратити значну суму на іменні номери. Про це пише Daily Star.

Шанувальники нарешті змогли побачити Марго Роббі та Раяна Гослінга в дії, коли фільм вийшов на екрани кінотеатрів. Кінострічка офіційно стала найкасовішою, яку створила жінка і знайшла любов шанувальників у всьому світі. Ажіотаж навколо фільм зачепив і любителів автомобілів. Водії готові витрачати величезні гроші на номерні знаки в стилі Барбі.

Хоча точна сума не розголошується, за купівлю номерного знака BAR 8IE, за даними експертів Regtransfers.co.uk, доведеться викласти шестизначну суму.

Простіше кажучи, номерний знак — це важлива частина будь-якого автомобіля, оскільки він встановлюється для офіційної ідентифікації. Поєднання цифр і букв на номерному знаку унікальне для кожного автомобіля. Його видає Агентство з водіння та ліцензування (DVLA).

Поєднання цифр і букв на номерному знаку унікальне для кожного автомобіля Фото: regtransfers.co.uk

Хоча номерний знак BAR 8IE є найдорожчим, існують і інші комбінації. Наприклад, номерний знак BAR 813E коштує близько 6 746 фунтів стерлінгів, а BAR IH — всього 5 966 фунтів стерлінгів. Серед інших номерних знаків, натхнених Барбі, є ще BAR 8IE і BAR 8IIE.

Водії можуть заповнити безплатну форму, щоб отримати детальну інформацію про номерні знаки.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина розлучилася зі своїм хлопцем після перегляду фільму про Барбі. Одна жінка дійшла до крайнощів і розлучилася зі своїм хлопцем відразу після виходу з кінотеатру. Вона розповіла про розрив їхніх стосунків на популярному форумі Reddit.

Також стало відомо, що перша лялька Барбі полетіла в космос у рамках секретної місії Пентагону. Іграшка провела за межами нашої планети 4 дні, 21 годину, 54 хвилини й 31 секунду.