"Портал у ванній": жінка побачила голову чужого собаки, яка стирчала з-під підлоги (відео)

Кіндал Брет почула дивні звуки з кімнати, в якій вони з чоловіком робили ремонт. Жінка була готова побачити злодія, але ніщо не могло підготувати її до того, що ж насправді так шуміло.

Кіндал Брет зі США вирішила, що в її дім проникла стороння особа, коли почула шум, який доносився з ванної кімнати. Жінка була приголомшена, коли виявила собаку, який висунув голову з-під підлоги. Про це пише Daily Star.

Кіндал та її чоловік зі штату Теннессі (США) переробляли свою ванну кімнату в рамках ремонту будинку. Минулого тижня вона почула дивні звуки, що лунали з цієї кімнати, і подумала, що в їхній будинок міг проникнути зловмисник.

Вона виклала відео в TikTok, на якому видно, як вона йде до джерела шуму.

"Мене буквально трясе зараз. Я почула щось у нашій ванній кімнаті, яку ми переробляємо", — сказала Кіндал.

Коли американка увійшла всередину, то, відкинувши камеру, побачила голову собаки, яка стирчала з дірки в підлозі.

"Це не мій собака! Хто ти і як ти сюди потрапив, милий малюк?" — продовжувала Кіндал.

Озирнувшись, жінка побачила, що її вихованець перебуває в коридорі та проходить повз неї. Занепокоєна безпекою собаки, вона покликала на допомогу і залишилася поруч із нею, чекаючи, поки хто-небудь звільнить її. Тварину врятували й вона не постраждала.

За словами Кіндал, собака зачепилася нашийником за отвір і вважає, що під час урагану вона забігла під підлогу її будинку.

Глядачі були раді, що з собакою все гаразд, а деякі й зовсім поставилися до ситуації з розумінням.

"У вас у ванній був собачий портал?" — написав один із них.

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