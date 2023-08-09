"Повчальна історія": людей налякав зловісний зміст дитячого віршика (відео)

Кумедну пісеньку для дітей знають багато батьків у всьому світі. Усі пам'ятають її слова, але мало хто замислювався, що ж ховається за ними. Зміст невинного, на перший погляд, віршика набагато більш зловісний, ніж багато хто міг собі уявити.

Зловісний і похмурий зміст дитячого віршика "Дощ ллє, дощ ллє", який розкрила блогерка в TikTok, налякав користувачів соцмереж. Про це пише The Mirror.

Кумедну пісеньку для дітей знають багато батьків у всьому світі. Усі пам'ятають її слова, але мало хто замислювався, що ж ховається за ними. Видання зазначає, що сенс невинного, на перший погляд, віршика набагато зловісніший, ніж багато хто міг собі уявити.

Тіктокерка Stupid Little Genius пояснила, що в ній немає опису конкретної людини, але вона розповідає людям повчальну історію, і почала детально описувати, у чому саме вона полягає, чим шокувала людей.

"Дивно, але цей дитячий віршик взагалі не має жодного стосунку до погоди. Насправді старий любив добре випити, а "дощ ллє, дощ ллє" означає, що алкогольні напої ллються дуже рясно, начебто йде дощ із коктейлів і шотів. Старий був п'яний, дуже п'яний. Загалом, випивши дуже багато, він почав дрімати й хропіти. Але до цього моменту він був настільки п'яний, що, ймовірно, навіть не міг іти по прямій. Тому, коли він лягав спати, він спіткнувся, впав або ще якось ударився головою", — поділилася вона.

За словами жінки, герой пісеньки не прокинувся вранці тому, що був мертвий.

"Правильно, більшість експертів сходяться на думці, що старий так і не встав, тому що отримав серйозну травму голови. Тільки ось об що він ударився головою!?" — каже блогер.

Наприкінці відео вона сказала, що це "повчальна історія", яка нагадує людям про те, що не можна "пити так багато, тому що це може закінчитися смертю".

У коментарях люди були приголомшені таким трактуванням віршика.

"Моє дитинство зруйновано. Я травмована цим. Я дізналася так багато історій із дитячих віршиків", — написала одна жінка.

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