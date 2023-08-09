"Не сплять ночами": жителі села зазнали нападу "прибульців, що пожирають обличчя" (фото)

Мешканці селища кажуть, що не можуть заснути через страх перед наступним нападом, що спонукало їх організувати власні патрулі, які стежитимуть за порядком упродовж усієї ночі.

"Прибульці, що пожирають обличчя", нібито наводять жах на жителів невеликого перуанського села Лорето, що стало приводом для розслідування з боку Національної поліції Перу (PNP) і перуанської армії. Про це пише Daily Express.

Очевидці, представники племені ікіту, повідомляють про незвичайні зіткнення з 11 липня. Повідомлення про "Лос Пелакарас" або "Лицехватів", зріст яких, як стверджується, становить 7 футів (трохи більше ніж 2,1 метра), почали надходити з невеликого населеного пункту Лорето з минулого тижня, повідомляє La Republica.

"Я побачив його лицем до лиця, він намагався приховати його. Я бачив, що все тіло плаває. Він може рухати руками, все в нормі", — розповів один з очевидців.

Одна з таких зустрічей переросла у фізичний контакт, коли "інопланетяни" нібито накинулися на 15-річну дівчинку, якій вдалося врятуватися.

"Унаслідок боротьби вони залишили поріз на її шиї", — повідомив лідер місцевої громади Хайро Реатегі Давіла.

Наразі влада проводить розслідування, однак допомога може виявитися ненаданою Фото: Jam Press

Місцеві жителі також повідомляють, що не можуть заснути через страх перед наступним нападом, що спонукало їх організувати власні патрулі, які слідкуватимуть за селом упродовж усієї ночі, щоб захистити "жінок, дітей та вразливі верстви населення".

Наразі влада проводить розслідування, проте допомога може виявитися ненаданою. Місцеве перуанське село настільки віддалене, що будь-якому жителю міста Ікітос доводиться добиратися до нього 10 годин на річковому судні. Але це не заважає жителям просити про допомогу.

"Нам потрібна підтримка для нашої громади. Матері та діти не сплять ночами. Нападники, схоже, озброєні. Я двічі вистрілив в одного з них, але він не постраждав, а піднявся і зник", — каже Давіла.

Хоча уфологи стверджують, що подібні повідомлення — це звичайне для Амазонії явище, місцеві жителі перуанського села сприймають повідомлення про "прибульців-спожирачів облич" серйозно.

Видання зазначає, що офіційним особам ще належить з'ясувати, чи є ці повідомлення реальними, частиною фольклору або просто містифікацією.

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