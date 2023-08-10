Ніхто не жив 20 років: жінка купила занедбаний будинок із "дорогим скарбом" (відео)

Житло було закинуте з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно ще було обставлене вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

28-річна Меггі Макго зі США отримала вигідну пропозицію і купила занедбаний протягом 20 років будинок, а потім виявила, що в кінці її саду знаходиться замкнений сарай. Усередині на жінку чекав приємний сюрприз. Про це пише Daily Express.

Дівчина розповіла, що придбала ділянку в Каддо-Лейк, штат Техас, у вдови за 25 тисяч доларів і під час прибирання знайшла дещо незвичайне. Меггі, яка працює реконструктором, стала багатшою після того, як відкрила сарай, який простояв замкненим понад 20 років. Вона придбала занедбаний будинок у 2022-му і весь останній рік намагалася перетворити його на придатне для життя житло.

Житло було покинуте з початку 2000-х років, і коли Меггі вперше потрапила до нього, воно ще було обставлене вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення.

Речі, які знайшла Меггі Фото: колаж Фокус

Меггі розповіла, що купила будинок у вдови, яка після смерті чоловіка "замкнула двері та більше не поверталася". Крім того, жінка десятиліттями не вимикала електрику, але, попри бруд, житло перебувало у відмінному стані. Вона знайшла всередині кілька незвичайних речей. В одному зі старих ліжок вона виявила скелет білки, а на кухні — три стельові світильники.

Однак Меггі була шокована, виявивши наприкінці свого нового саду таємничий сарай, який було зачинено на висячий замок, але вона не наважилася спробувати відкрити його через велику кількість павуків, що залізли на стіни. Дівчина документувала свій ремонт будинку в TikTok, і в одному з її відео, вона із захопленням розповіла, що їй вдалося відчинити замкнені двері й виявити всередині "дорогий скарб".

"Ми нарешті отримали доступ до нього, але я не могла увійти зі зрозумілих причин. Тоді ми відчинили інші двері, і я не могла повірити в це", — сказала американка.

За словами Меггі, в сараї було безліч "дивовижного обладнання", зокрема газонокосарка, але найбільше її здивував човен, який збирав пил.

"Я не могла в це повірити, ми навіть не підозрювали, що до будинку додається човен і газонокосарка, особливо човен", — додала нова господиня будинку.

У розділі коментарів один із глядачів висловив думку, що човен має "дорогий" вигляд, і порадив дівчині спробувати продати його. Там же жінка розповіла, що найняла прибиральників для розчищення сараю, і їм вдалося позбутися пилу і мертвих комах на човні.

"Заховані скарби, які можна продати за великі гроші! Це приголомшлива знахідка!" — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що в "будинку жахів" виявили шокуючі знахідки. Власник житла Марк Трой Хібел був заарештований і звинувачений у невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Усередині було виявлено шокуючі знахідки, як-от вибухівка, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.