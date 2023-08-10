Рідкісну монету з помилкою продали на аукціоні за величезну суму (фото)

Передбачається, що колекціонер Алун Баркер придбав єдиний у своєму роді екземпляр на eBay у грудні 2017 року всього за 50 фунтів стерлінгів (2340 гривень).

Рідкісна монета номіналом 20 пенсів була викарбувана в 1990 році і має помилку. Нещодавно її було продано на аукціоні у Великій Британії за величезну суму після того, як у 2017 році її забрав колекціонер. Про це пише Daily Star.

Ці 20 пенсів були створені для заморських територій Великої Британії, а потім вилучені з обігу. Монета була викарбувана з обмідненої сталевої заготовки, але виявилася поганої якості. Через цю помилку її продали за 1400 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 65 тисяч гривень) на аукціоні Tennants Auctioneers у Харрогіті, Північний Йорк.

Передбачається, що колекціонер Алун Баркер придбав єдиний у своєму роді екземпляр на eBay у грудні 2017 року всього за 50 фунтів стерлінгів (2340 гривень). Через кілька місяців, у січні 2018 року, Королівський монетний двір підтвердив справжність монети.

Фахівці компанії Tennants очікували, що ціна "грошей з помилкою" становитиме щонайменше 1200 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 56 тисяч гривень), коли вони підуть з молотка.

Королівський монетний двір підтвердив справжність монети Фото: SWNS

На продаж було виставлено ще кілька вражаючих грошових знаків, зокрема набір золотих пробних монет "Коронація". Також було представлено рідкісну монету Pattern Crown 1966 року, створену дизайнером Ентоні Фоулі, яку було продано за 2300 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 107 тисяч гривень).

Набір із чотирьох золотих монет "Карл III", викарбуваний 2022 року на честь смерті королеви Єлизавети II, також було продано за 1400 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 65 тисяч гривень). Він складався з подвійного суверена, суверена, напівсуверена і чвертьсуверена і був представлений всього 750 екземплярами.

Після продажу фахівець компанії Tennants Auctioneers Вілл Доббінс був вражений тим, як добре продавалися гроші.

"Загалом це був дійсно гарний продаж, було продано 98% запропонованих лотів. Ми були раді домогтися таких високих результатів для наших продавців. Особливий інтерес викликала корона зразка 1966 року. Викарбувана зі стерлінгового срібла, вона була розроблена Ентоні Фолі (Anthony Foley) і була випущена всього в 100 екземплярах", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що колекціонер показав неймовірно рідкісну монету. Вона була розроблена дизайнером Мері Мілнер Діккенс. Її унікальність полягає в тому, що вона датована двома роками — 1992-м і 1993-м.

Також ми розповідали про Херефордширський скарб. У Британії продали вкрадений скарб за рекордні майже млрд доларів. Це захоплива історія з реального життя, яка доводить, що іноді правда може бути дивовижнішою за вигадку.