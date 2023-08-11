Знову повернулася: двоголова змія має "дві різні особистості" (фото)

Рептилія може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи. Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.

У США двоголова щуряча змія, яку сім'я знайшла у своєму саду у 2016 році, тепер здорова і знову виставлена в зоопарку Cameron Park Zoo в Техасі. Співробітники кажуть, що кожна голова має свій характер. Про це пише Daily Star.

Дві голови змії — Панчо і Лівша — віддають тілу "суперечливі команди", тому рухи змії "безладні та нескоординовані". Якби рептилію не передали до зоопарку, вона б, найімовірніше, померла.

У повідомленні пояснюється, що це також означає, що змія "може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи". Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.

"Для повного загоєння рани потрібен був час до червня минулого року. Тепер, коли рептилія добре харчується і рана повністю закрита протягом року, ми з радістю повертаємо її в будівлю прісноводного акваріума", — заявили співробітники зоопарку.

Новий будинок для змії був спеціально побудований без особливих перешкод Фото: Cameron Park Zoo

Новий будинок для змії був спеціально побудований без особливих перешкод.

"Ми сподіваємося, що така конструкція забезпечить змії достатню кількість укриттів, щоб вона почувалася в безпеці й водночас була фізично захищена, щоб вона не пошкодила собі шию знову", — розповіли в зоопарку.

У бесіді з Newsweek представник зоопарку заявив, що двоголові змії зустрічаються "дуже рідко". він також розповів, що тварина "схоже, має різні характери".

"Права голова є більш домінуючою в плані годування і пересування. Ліва голова іноді приймає їжу, але в основному вона, мабуть, іде туди, куди хоче йти права голова. Такі змії рідко довго живуть", — додав він.

Такий стан називається поліцефалією і виникає після неповного поділу ембріона або неповного злиття двох ембріонів.

Раніше Фокус повідомляв, що на жінку одночасно напали змія і яструб. Пенсіонерка Пеггі Джонс боялася, що помре, коли під час стрижки газону на неї напали відразу дві небезпечні тварини. Раніше жінка вже пережила один укус змії.

Також стало відомо, що з океану виповзла величезна отруйна морська змія. Її довжина була трохи більше метра, а вага від 2 до 3 кілограмів. Вони помітили, що тварина була в поганому стані.