"Культове місце": паб "Кривий дім" знесли бульдозером після руйнівної пожежі (фото)

Заклад приваблював відвідувачів завдяки своєму унікальному нахилу: одна його сторона на 1,2 метра нижча за іншу. Після повного руйнування все частіше лунають заклики "відбудувати його цеглинка за цеглинкою".

Будівлю Crooked House, відому як "Найдивніший паб Британії", знищили внаслідок руйнівної пожежі незабаром після того, як її продали приватному покупцеві, і тепер вона рознесена на шматки. Про це пише Daily Star.

Паб "Кривий будинок" у Хімлі (Вест-Мідлендс) приваблював відвідувачів з усього світу завдяки своєму унікальному нахилу: один його бік на 1,2 метра нижчий за інший. Після пожежі все частіше лунають заклики "відбудувати його цеглинка за цеглинкою".

Будівлю було знищено внаслідок сильної пожежі Фото: BPM Media

Нещодавно питний заклад XVIII століття було закрито після того, як пивоварна компанія Marston's Brewery продала його приватному покупцеві "для альтернативного використання". У суботу (5 серпня), незабаром після оголошення цієї новини, будівлю було знищено внаслідок сильної пожежі, яку розслідує поліція. У понеділок (7 серпня), викликавши обурення місцевих жителів і політиків, решту будівлі було знесено.

"Рада в жодному разі не давала згоди на знесення всієї будови й не вважала це за необхідне", — розповів, голова ради Південного Стаффордшира Роджер Ліс.

За кілька днів частину будови, що залишилася, було знесено Фото: The Independent

У понеділок мер Вест-Мідлендса Енді Стріт надіслав листа Лісу, підписаний радником з нічної економіки Вест-Мідлендса Алексом Кларіджем, у якому попросив раду забезпечити відновлення будівлі і не використовувати її "альтернативним" чином.

"У зв'язку з цим ми просимо Вас розглянути питання про відновлення цегли за цеглою (з використанням якомога більшої кількості оригінальних матеріалів) до початку подальших обговорень майбутнього об'єкта. Нам відомо, що Кривий будинок зовсім нещодавно було продано приватному забудовнику з наміром використати ділянку для альтернативного використання. Однак, наскільки ми розуміємо, будь-яка така дія має бути схвалена відділом або комітетом з планування вашої ради, тому ми просимо вас розглянути можливість відмови від альтернативного використання та зберегти це культове місце як паб", — йшлося в листі.

Том і Лора Каттон управляли пабом із 2006 до 2008 р. і були серед понад 100 осіб, які зібралися на місці жалоби за легендарною пам'яткою.

"Це місце так багато значить для нас. Саме тут я зустрів Лору. Тут я зробив їй пропозицію", — розповів Том.

Раніше Фокус повідомляв, що будинок звалився в річку під час повені. Житло було однією з щонайменше двох зруйнованих будівель. Дерева, які росли поруч, також розділили їхню долю.

Також стало відомо, що жінка купила покинутий будинок із "дорогим скарбом". Житло було закинуте з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно ще було обставлене вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.