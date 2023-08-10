Розвалився на частини: будинок завалився в річку під час повені (фото)

Подібні повені відбуваються в Алясці, коли льодовики тануть, а величезна кількість води надходить у довколишні озера.

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У США жителям Аляски вдалося зняти на відео момент, коли будинок і дерева почали падати в річку Менденхолл, що вийшла з берегів після екстреного попередження про повінь. Про це пише Daily Star.

На кадрах, що поширилася в інтернеті, видно, як сіра будівля повільно нахиляється вперед, після чого починає розвалюватися на частини. Будинок руйнується, падаючи в вируючі води річки Менденхолл, а шоковані глядачі кричать: "Ось, чорт".

Це житло було однією з щонайменше двох зруйнованих будівель. На іншому відеоролику видно, як ґанок іншого будинку падає у воду. Дерева, які росли поруч, також розділили їхню долю.

Сіра будівля повільно нахиляється вперед, після чого починає розвалюватися на частини Фото: Local News X

У Джуно евакуйовано жителів після повені, спричиненої викидом води з озера. Влада Аляски була змушена виступити з екстреною заявою після сильної повені, спричиненої великим викидом води з басейну Suicide Basin.

У неділю рівень води в річці знизився, але міська влада заявила, що береги річки залишаються вкрай нестійкими. За словами міської влади, деякі дороги були заблоковані мулом і уламками, що утворилися внаслідок повені.

Цей будинок був одним із щонайменше двох зруйнованих будівель Фото: Local News X

Такі повені відбуваються, коли льодовики тануть і виливають величезну кількість води в довколишні озера.

Влада Джуно попередила, що через повінь додаткові будівлі в околицях столиці можуть опинитися під загрозою серйозного пошкодження або руйнування. Жителів закликають триматися подалі від річки через нестійкі береги. Вони також попередили, що, хоча подальшої повені не очікується, небезпека зберігається.

Раніше Фокус повідомляв, що жахливе обвалення третьої за висотою споруди у світі досі оповите таємницею. Радіощогла заввишки 646 метрів не дотягує до звання найвищої з веж, які коли-небудь існували, проте в період експлуатації з 1974 по 1991 рр. вона була близька до цього. 32 роки тому вона впала на землю.

Також стало відомо, що автомобіль злетів у повітря і врізався в житловий будинок. Співробітники поліції встановили, що аварія була навмисною. Після вилучення автомобіля у верхньому кутку будинку утворилася величезна діра.