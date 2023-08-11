Моторошна "капсула часу": чоловік показав покинутий "будинок Діснея" зсередини (фото)

Кайл Урбекс побував у покинутій будівлі, яку прозвали "будинком Діснея". Йому вдалося зробити знімки речей, до яких ніхто не торкався понад 10 років.

Кайл Урбекс, міський дослідник із Лідса, оглянув стару будівлю в Бедфордширі (Велика Британія), щоб побачити й показати, як "час усередині зупинився". Про це пише Daily Star.

Чоловік вирушив до покинутого будинку, щоб оглянути реліквії минулої епохи, які залишили після себе його мешканці. Йому вдалося зробити знімки речей, до яких ніхто не торкався понад 10 років.

У моторошній "капсулі часу" Кайл знайшов старовинні мультфільми про Міккі Мауса, стародавню друкарську машинку та старі світлини — все це залишено в місці, де час зупинився.

Всюди зустрічаються моторошні ляльки, а одна з них стоїть біля підніжжя сходів. Колись у цьому приміщенні в Тоддінгтоні, Бедфордшир, жили люди, але тепер їх немає: зотлілі вітальні листівки, піаніно з нотами і комікси — все це знайдено так, ніби було покладено тільки вчора.

Через знайдених усередині житла старого плюшевого Міккі-Мауса, журналів і книжок із казками Діснея будівлі дали назву "будинок Діснея". Його власник, Генрі Біддлкомб, помер 2012 року, і вважається, що відтоді будинок простояв недоторканим.

Чоловік знайшов старовинні мультфільми про Міккі Мауса, стародавню друкарську машинку і старі фотографії Фото: колаж Фокус

Кайл Урбекс, міський дослідник із Лідса, оглянув стару будівлю, щоб побачити, як зупинився час усередині.

"Потрапивши всередину, я був вражений, побачивши, що в будинку залишилися старі пам'ятні речі Діснея: комікси, старі книги, ляльки та іграшки. Озирнувшись, я зрозумів, що тут були сліди вандалізму, а речі були розкидані по підлозі. Мені вдалося знайти кілька старих чеків і дуже старі документи, а ляльки, безумовно, додали моторошного настрою дому. Це справді справжня капсула часу, і я сподіваюся, що містеру Біддлкомбу зараз набагато краще", — розповів чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.