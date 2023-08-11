"Довелося змиритися": чоловік одружився з подругою дочки, яка молодша за нього на 33 роки

Батько оголосив своїй дочці, що зробив пропозицію її подрузі дитинства. Через деякий час вони влаштували весілля і колишні подруги стали мачухою і падчеркою.

19-річна Сільва Набела Двіанадіні з Індонезії відчувала змішані почуття, коли її батько нещодавно одружився з її подругою дитинства. Про це пише The Thaiger.

Колись батьки дівчат разом працювали, а вони в цей час часто гралися разом.

Сільва Набела Двіанадіні в соціальних мережах спочатку висловила радість з приводу унікальної сімейної ситуації, яка склалася. Батько дівчини одружився з її близькою подругою, яка молодша за нього на 33 роки. Однак пізніше Сільва зрозуміла, що це возз'єднання принесло їй емоційні проблеми, порушивши звичний уклад життя.

Сільва і наречена знають одна одну з юних років, їх об'єднує спільний зв'язок: її батько і батько нареченої були колегами по роботі. Між ними був період розлуки, поки вони знову не зустрілися в перші роки навчання в середній школі.

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Несподіваний план батька одружитися з її подругою став для Сільви сюрпризом. Їй повідомили про це лише за кілька тижнів до весілля. Попри початковий шок і нездатність відреагувати, вона врешті-решт змирилася з їхнім шлюбом.

"10 липня тато сказав мені, що одружиться з моєю подругою. Так, я була шокована, але що я могла вдіяти? Мені просто довелося змиритися".

Видання зазначає, що батьки Сільви розлучилися, коли вона навчалася в п'ятому класі. Вона та її мати знали про плани батька одружитися з її подругою, попри значну 33-річну різницю у віці між ними.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.