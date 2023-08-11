Повний фурор: в Індії компанії дають робітникам вихідний, щоб подивитися новий фільм

Люди, які танцюють на вулицях, — це не сцена з індійського кіно. Так тисячі шанувальників у Південній Індії вітають вихід останнього фільму однієї з найбільших суперзірок країни Раджніканта.

"Тюремник", бойовик-трилер тамільською мовою знаменитого актора Раджніканта, підкорив увесь регіон з моменту виходу в кінотеатрах 10 серпня і, як очікується, вже встановив рекорди касових зборів, повідомляє CNN.

Це перший фільм за два роки, в якому знявся актор, що має статус напівбога серед своїх шанувальників. Очікування виходу на екран було настільки великим, що деякі компанії дали своїм співробітникам вихідний, щоб подивитися його.

Освітня компанія Redbooks Abroad з Керали подарувала своїм співробітникам безкоштовні квитки на перший показ, заявивши, що це був "день, щоб розслабитися, порадіти і зануритися в магію срібного екрану".

"Ми сподіваємося, що цей вихідний і перегляд кіно принесе всім вам радість, розслаблення і нову енергію. Давайте дорожити цим моментом і створювати спогади разом", — йдеться в меморандумі.

Інша компанія, Le Hive, що базується в південному штаті Таміл Наду, заявила, що вони дають співробітникам півдня вихідних, щоб "уникнути раптових відпусток через хворобу".

Дії компаній — лише один з аспектів гарячкових очікувань, пов'язаних із релізом, які місцеві новинні канали висвітлили в деталях, ведучи живі блоги, беручи інтерв'ю у фанатів і знімаючи сцени за межами кінотеатрів.

За попередніми оцінками, у четвер фільм зібрав у прокаті близько 5 мільйонів доларів, що, згідно з місцевими повідомленнями, зробило його найвищим відкриттям для фільму тамільською мовою у 2023 році.

Хто такий Раджнікант?

Раджнікант — 72-річний індійський актор, який знявся більш ніж у 160 фільмах, який є практично синонімом південно-індійського кіно. Вважається одним із найбільш високооплачуваних акторів Азії.

Раджнікант також є лауреатом Падма Бхушан і Падма Вібхушан, двох вищих цивільних нагород Індії, за його внесок у мистецтво.

Нагадаємо, 10 серпня ми писали про топ-10 екранних котозірок: авантюрист, гурман, господарник, божество, мафіозі, пірат. Фокус підібрав 10 найкращих котів світової анімації та кіно з абсолютно різними характерами і звичками.

Окрім цього, 8 серпня повідомлялося, чому варто подивитися фільм "Гран Туризмо". На екрани виходить масштабна кіноадаптація гри "Гран Туризмо". В основу сюжету лягла біографія геймера, який став професійним автогонщиком.