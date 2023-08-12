Якою буде Земля у 2118 році: "мандрівник у часі" показав моторошне фото

Александр Сміт стверджує, що він є одним із перших у світі мандрівників у часі та побував у 2118 році. У нього нібито є фотографія, що підтверджує це.

Александр Сміт розповів про те, що він був учасником секретного експерименту ЦРУ і що інопланетяни прибудуть на Землю до 2050 року, а також демонструє фотографію міста, яке, за його словами, показує, який вигляд матиме місто далекому в майбутньому. Про це пише The Mirror.

Літній чоловік стверджує, що він є одним із перших у світі мандрівників у часі та побував у 2118 році. У нього нібито є фотографія, що підтверджує це.

Александр Сміт упевнений, що він був залучений у секретний експеримент ЦРУ і ризикує життям, розповідаючи про майбутнє. У своєму відеоролику на YouTube він розповідав, що співробітники спецслужб розшукують його, і йому доводиться жити в підпіллі. Він стверджує, що здійснив подорож із 1981 року у 2118 рік і назад. Наразі ролик не доступний.

"Я побував у 2118 році в межах надсекретної місії ЦРУ. Наскільки мені відомо, це був один із перших випадків, коли подорожі в часі були успішно здійснені. Я побував у майбутньому, а потім повернувся в минуле. Усе це сталося 1981 року", — сказав він.

Чоловік демонструє фотографію, яка, за його словами, підтверджує його розповідь.

"Сьогодні мені є що вам показати. Цю фотографію було зроблено у 2118 році. На цій фотографії — місто, у яке я увійшов. Я ніколи не забуду, коли я зробив цей знімок. Це було прямо за містом, ще до того, як я в нього увійшов", — додав чоловік.

Чоловік стверджує, що здійснив подорож із 1981 року в 2118 рік і назад Фото: Apex TV

На розмитій фотографії зображено низку високих зелених будівель дивної форми. Наразі це не схоже на жодне місто у світі.

"Я вирішив почекати до цього часу, щоб показати вам цю фотографію, бо не знав, чи готовий світ побачити її. Цей знімок із майбутнього. На ньому було лише невелике спотворення, викликане процесом переміщення в часі. Уряд конфіскував оригінал фотографії, але перш ніж його в мене відібрали, я встиг зробити копію, яку тримаю перед вами", — сказав Сміт.

Детально розповідаючи про те, який вигляд матиме світ у наступному столітті, старий також повідав про те, що людей відвідуватимуть інопланетяни, вони заговорять новою мовою, а кліматичні зміни стануть набагато серйознішими.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.