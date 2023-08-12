"Одразу впізнав": рибалка спіймав рибу, яку 30 років тому відпустив назад у воду (фото)

Дейв Леві сказав, що унікальні відмітини і малюнок луски риби показали йому, що це був той самий короп вагою 14 фунтів, якого він спіймав на риболовлі 1991 року, коли був підлітком.

У Великій Британії рибалка Дейв Леві був здивований, коли вдруге виловив одного й того самого дзеркального коропа вагою 40 фунтів (18 кг). Уперше він упіймав його в 1991 році. Про це пише The Mirror.

За його словами, унікальне маркування і малюнок луски показали йому, що це той самий короп вагою 14 фунтів (6,3 кг), якого він спіймав у підлітковому віці й викинув назад в озеро площею 28 акрів.

"Я відразу впізнав. Щойно я побачив його у воді, я зрозумів, що це той самий короп, якого я зловив на початку дев'яностих, хоча зараз він набагато більший. У риби були такі ж відмітини і малюнок луски. Кожен дзеркальний короп унікальний, тому що в них різний малюнок луски. Коли я вперше зловив його, йому було, напевно, близько 10 років, тож зараз йому, напевно, вже далеко за 40", — розповів Дейв.

Чоловік упіймав коропа в рибальському господарстві Frimley Pits Fishery в Сурреї Фото: BNPS

Дейв із Вікфорда, Ессекс, спіймав коропа в рибальському господарстві Frimley Pits Fishery в Сурреї.

"Я знав, що в озері водиться дуже старий короп. Люди не розуміють, як довго може жити дзеркальний короп. Він виглядав геть пом'ятим і наче прожив хороше життя. Я повернувся додому, переглянув коробку з-під взуття, повну старих фотографій, і знайшов одну, на якій я був із нею, але з іншого боку. На старому знімку риба була набагато меншою, а в мене було набагато більше волосся", — додав британець.

Видання зазначає, що вважається, що короп живе до 70 років.

Дейв, професійний рибалка, який працює у фірмі, що продає рибальські товари, розповів, що коли він уперше спіймав коропа, він займався укладанням килимом.

Раніше Фокус повідомляв, що "мільйони" риб, які стрибають, викинуло на берег. Амбра Берлс розповіла, що за 11 років життя поруч із пляжем вперше бачить подібне явище. Багато з риб корчилися на гальці біля самого крайка води, відчайдушно намагаючись врятуватися від морських хижаків, які переслідують їх.

Також стало відомо, що двоголова змія має "дві різні особистості". Рептилія може легко пошкодити собі шию, намагаючись рухатися в різних напрямках і застрягаючи. Це сталося в лютому 2021 року, коли її вперше відправили на лікування.