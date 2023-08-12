"Чудова традиція": у Британії одразу 17 пар близнюків підуть до школи (фото)

Єдиний випадок, коли в регіоні до школи пішло більше близнюків, був 2015 року. Тоді до першого класу пішли одразу 19 пар.

Найближчими днями школи Інверклайда в Шотландії приймуть одразу 17 пар близнюків. Про це пише Sky news.

Шотландська місцева адміністрація готується до того, що наступного тижня до початкової школи піде друга в історії кількість близнюків. У п'ятницю більшість учнів класу 2023 зібралися в початковій школі Святого Патрика в Гріноку на генеральну репетицію перед першим навчальним днем.

Єдиний випадок, коли в регіоні до школи пішло більше близнюків, був 2015 року, тоді перший урок відвідали одразу 19 пар.

Школа Святого Патрика, поряд з початковою школою Ардгоуен, є однією з двох шкіл Інверклайда, що приймають найбільшу кількість двійників: по три пари в кожен клас. З 2013 року кількість близнюків у школах шотландського регіону сягне 147 пар — у середньому по 13 пар на рік.

З 2013 року кількість близнюків у школах шотландського регіону сягне 147 пар — у середньому по 13 пар на рік Фото: Sky News

"Це стало чудовою традицією в Інверклайді, або Твінверклайді, як нас стали називати, вітати наших близнюків у початковій школі. Хвилювання перед початком нового навчального року наступного тижня наростає, і що може бути краще, ніж побачити тут учнів, які мають чудовий вигляд у своїй уніформі. Крім того, це ще й розвага для батьків — зручна генеральна репетиція перед справжньою подією наступної п'ятниці", — розповів Грем Брукс, заступник проректора Ради Інверклайда.

Він також зазначив, що в регіоні багато чудових шкіл, кожну з яких оновлено або капітально відремонтовано, включно зі школою Святого Патрика, яку було перебудовано та відкрито 2016 року завдяки безпрецедентним інвестиціям ради в шкільне майно. Видання зазначає, що було витрачено 250 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Але школи — ніщо без дітей, співробітників і сімей, які їх створюють, і я радий бачити сьогодні тут представників нового покоління, і я бажаю їм усього найкращого, коли вони вступлять на наступний етап свого освітнього шляху", — додав Брукс.

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