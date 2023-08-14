"Еталон розкоші": блогер показав занедбаний особняк зниклого "криптокороля" (відео)

Ютубер Дейв Freaktography побував усередині розкішної будівлі, яка колись належала безслідно зниклому бізнесмену.

Особистість "криптокороля" невідома, але його покинутий особняк було виявлено в Канаді. У підвалі блогер Дейв, відомий в інтернеті під ніком Freaktography, знайшов цілий комплекс для майнінгу криптовалюти. Про це пише Daily Star.

Величезну будівлю вартістю 3,14 млн фунтів стерлінгів, розташовану на півдні провінції Онтаріо, було виявлено міським дослідником Дейвом. В інтер'єрі можна побачити масивні дерев'яні гвинтові сходи, джакузі й цілу кімнату, призначену для видобутку біткоїнів.

У підвалі невідомий власник встановив велику установку, в якій знаходилися сотні порожніх коробок для SD-карт та іншого технічного обладнання. Хто був власником цього приміщення, невідомо.

В інтер'єрі можна побачити масивні дерев'яні гвинтові сходи, джакузі і цілу кімнату, призначену для видобутку біткоїнів Фото: Jam Press

"Колись цей особняк був еталоном розкоші та багатства, але зараз він стоїть застарілий і забутий, оповитий аурою таємничості. Ходять чутки, що сумнозвісний "криптокороль" безслідно зник, залишивши після себе імперію розбитих мрій і занедбаних криптопроєктів. Обережно ступаючи руїнами, що руйнуються, ми натрапили на несподіваний поворот — тут було виявлено сліди чийогось перебування. У цьому покинутому особняку оселилася якась людина, що додало нашому дослідженню додаткової інтриги", — розповів Дейв.

Крім того, на території будинку було виявлено тисячі медичних масок і хірургічних халатів, абсолютно нових і в коробках. Нині будинок виставлено на продаж як вільну землю, призначену для забудови, а сам будинок занепадає.

Ця неймовірна знахідка здивувала глядачів Дейва. Дехто навіть почав порівнювати майнінг ферми з лабораторіями для наркотиків.

"Мені здається дивним, що всі ці криптодобувні штуки, заховані та розбазарені GPU, які ви там знайшли, викликають таке саме відчуття, як якби людина натрапила на закинуту лабораторію з виробництва метамфетаміну під час дослідження міста", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що жителям швейцарського міста заборонили користуватися авто. Місцеві жителі давно звикли до відсутності особистого автотранспорту і віддають перевагу громадському або ходьбі пішки.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.